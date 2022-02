RASSEGNA STAMPA. Covid, l'Asl 4 punta sul vaccino Novavax - LevanteNews

Oggi, lunedì 26 febbraio, auguri a Romano. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Meglio il cuoco che il medico”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 ancora 119 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 19; si registra 1 decesso”; “La Asl 4 punta sul vaccino Novavax, hub aperti per due settimane”. Ucraina: “In centinaia in piazza a difendere la pace”; “Provo solo ansia e impotenza per quella famiglia che è la mia”. Mercato immobiliare: in vendita su Earth2 le zone glamour del Levante.

Riva Trigoso: via libera ai funerali del ragazzo travolto dal treno. Sestri Levante: gara enduro, partecipano in 500. Lavagna: il futuro dell’informazione visto dai direttori del Secolo XIX. Cogorno: ciclabile dal lungo Entella alla basilica fliscana. Chiavari: bollino nero in A-12, oltre sei chilometri di coda. Chiavari: fervono i preparativi per il Columbus Day.

Santa Margherita Ligure: quattro cinghiali a spasso sul lungomare

