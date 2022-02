Rapallo: ripresi i lavori sul lungomare, primo giorno di senso unico - LevanteNews

Sono ripresi, sul lungomare di Rapallo, i lavori sospesi per il ritrovamento, durante lo scavo nella carreggiata lato mare, di una struttura longitudinale in cemento, probabile tratto del muro anti-sbarco costruito durante l’ultimo conflitto per fermare un eventuale sbarco di truppe angloamericane. Oggi è stato anche il primo giorno sperimentale del senso unico di marcia sul lungomare e in via Assereto. Per altro la contemporaneità dei cantieri, inevitabile perché legata ai finanziamenti, obbliga a soluzioni che evitino la paralisi.