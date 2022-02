Rapallo: Bagnasco a Primocanale e alla Marcia per la Pace - LevanteNews

Giornata genovese per il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Questa sera in qualità di presidente della Aci Genova è stato ospite di Primocanale, per partecipare alla trasmissione “La Liguria nel campionato assoluto Rally” presentato da Maurizio Rossi alla presenza del super campione ligure di rally Fabio Andolfi. Un’ottima occasione per fare il punto della situazione sul tanto lavoro fatto da Aci in questo periodo e sugli ambiziosi obiettivi da raggiungere in futuro. Presenti il Sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore regionale Simona Ferro. Questa sera alle 21 Bagnasco, quale coordinatore regionale di Forza Italia, sempre a Primo Canale, parteciperà a un dibattito politico coordinato dal direttore Matteo Cantile. Infine in veste di sindaco di Rapallo ha partecipato alla Marcia della Pace che si è snodata nelle vie di Genova.