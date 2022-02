Lettere: "Guerra in Ucraina, quanta amarezza e disgusto" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Con grande tristezza, amarezza, disgusto stiamo assistendo ad una crisi in Europa che pensavamo non accadesse più, una guerra, un’invasione da parte di una nazione verso la sovranità dell’altra. Vedere anziani e bambini lasciare le loro case, la loro terra, la loro nazione fa nascere molta tristezza e dolore.

Non è importante capire le motivazioni per dare ragione a una parte o all’altra, ci sono vite umane in mezzo a tale sciagura. Non ci sono spiegazioni e motivazioni quando prevale la logica della guerra. Mi unisco alla solidarietà verso il popolo Ucraino sperando e pregando per una fine immediata di questa assurda guerra.