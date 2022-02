Covid: "Graduale ripresa delle visite ai pazienti grazie alla diminuzione dei casi" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Con una comunicazione ai direttori sanitari dei enti e aziende sanitarie della Liguria, Alisa ha dato indicazione affinché si favorisca una graduale ripresa delle visite ai degenti in ospedale e nelle strutture residenziali. La nota inviata alle Asl e agli ospedali della Liguria sottolinea che il mantenimento delle relazioni con i congiunti è stato garantito ad oggi grazie ai sistemi tecnologici e multimediali e che, nel rispetto delle normative in vigore e secondo la possibilità di attuare misure differenziate in funzione dei contesti operativi, è possibile avviare una graduale ripartenza. Questo grazie ai dati confortanti che ci dicono che stiamo uscendo dalla quarta ondata”. Così il presidente di Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla ripresa delle visite ai pazienti.

“L’andamento epidemiologico – ha spiegato Filippo Ansaldi Direttore Generale di Alisa – conferma la progressiva diminuzione dei ricoverati per Covid o con infezione da Sars-CoV2 e pertanto le direzioni sanitarie possono attivarsi per determinare una ripartenza delle visite, fatte salve la verifica dei requisiti di accesso in base alle attuali normative”.

Intanto oggi alle ore 12 sono partite, sul sito www.prenotavaccino.regione.liguria.it, le prenotazioni per la somministrazione della prima dose del vaccino proteico Novavax: “Dalle ore 12 alle ore 18 – ha detto ancora il presidente Toti – le prenotazioni sono state 360. Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che in ogni caso oltre il 90% dei nostri concittadini è già stato vaccinato con almeno una dose. Nel frattempo continuano anche le somministrazioni delle terze dosi: il totale dei vaccinati con il booster corrisponde ai 2/3 dei residenti liguri over 12 e cioè 922.164 liguri su 1.383.420”.

Questi i centri vaccinali liguri dove viene somministrato Novavax

ASL3

SALA CHIAMATA DEL PORTO GENOVA

ASL4

CHIAVARI (HUB) PIAZZA LEONARDI

RAPALLO (HUB) OSP. N.S. MONTALLEGRO DISTR. 14

SESTRI LEVANTE (HUB) EX UFFICI COMUNALI DISTR. 16

“Grazie ai vaccini – ha concluso il presidente Toti – stiamo definitivamente uscendo dalla quarta ondata. L’incidenza media settimanale nella nostra regione scende sotto i 500 casi ogni 100mila abitanti (490) mentre gli ospedalizzati si attestano a 370 e sono 18 i ricoverati in terapia intensiva”.

SCADE STASERA ORDINANZA PER TAMPONI GRATIS IN FARMACIA E LABORATORI CONVENZIONATI

“Scade invece questa sera l’ordinanza per la gratuità dei tamponi nelle farmacie e nei laboratori convenzionati per il percorso scuola. Per i bambini e i ragazzi sarà comunque possibile effettuare gratuitamente i tamponi nei diversi hub pubblici regionali per accertare la positività, la guarigione e l’uscita dalla quarantena. Al di fuori dal percorso scuola resta in vigore invece fino al 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato di emergenza, la gratuità per uscire dall’isolamento, con tamponi che possono essere effettuati anche in farmacia e nei laboratori convenzionati”.

Questi gli hub dove è possibile effettuare i tamponi tramite SSN

Asl 4

Percorso scuola (tamponi prenotati da mmg, pls per diagnosi):

Drive through- ospedale di Rapallo, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14