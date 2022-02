Cogorno: inaugurazione percorso ad anello Monte San Giacomo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

L’amministrazione comunale di Cogorno, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ne, Lavagna e Sestri Levante, sono liete di invitare gli organi di stampa il prossimo giovedì 3 marzo alle ore 15:30 presso il piazzale San Giacomo all’inaugurazione del percorso ad anello del Monte San Giacomo. Il progetto è stato finanziato dal “Fondo Strategico Regionale per il Turismo per interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, Patto per il Turismo della Regione Liguria”.

Interverranno l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino e coloro che hanno partecipato alla progettazione e realizzazione dell’anello, primo passo significativo verso la valorizzazione integrata e sostenibile del Massiccio San Giacomo – Capenardo; tra questi il Distretto Industriale Taglio modellatura e finitura dell’ardesia della Regione Liguria di Orero cofinanziatore del progetto, l’associazione NoiHandiamo, la F.I.E. Comitato Regionale Liguria di Genova e le associazioni dei volontari Gruppo Alpini Cogorno, Pietre Parlanti, Sentieri a Levante, Valcanonica, FIAB Tigullio Vivinbici di Sestri Levante, l’Accademia della Ciappa e dei Testaieu di Cogorno, l’Atletica Levante ASD.

Si consiglia un abbigliamento informale e scarpe adatte a camminare su sentieri

In caso di meteo sfavorevole l’evento sarà spostato presso l’Auditorium della basilica dei Fieschi. L’organizzazione dell’evento seguirà quanto previsto dalla normativa Covid-19.