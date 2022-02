Cicagna: "Inamoâse a setànt’ànni" a teatro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del teatro di Cicagna

Continua la stagione al Teatro Comunale di Cicagna con il dialettale, domenica 6 marzo 2022 ore 16 con Compagnia San Fruttuoso che porta in scena la commedia “Inamoâse a setànt’ànni” di Giancarlo Migliorini con la regia di Daniele Pellegrino.

A diciotto anni dal debutto, la divertente commedia comico – sentimentale di Giancarlo Migliorini portata in scena da moltissime compagnie italiane, continua a far riflettere e a far ridere.

“..É strano come i figli siano sempre la parte più importante nei progetti dei genitori ma i genitori non facciano mai parte dei progetti dei figli. Forse perché, alla nostra età, non abbiamo più il diritto di pensare al futuro, alla felicità?” .

In questa battuta si trova il “contenuto serio” della commedia, che alterna situazioni esilaranti a momenti commoventi e va contro le ipocrisie della società, verso la vita sentimentale e sessuale delle persone della terza età.

Tommaso, famoso attore di teatro settantenne ritiratosi dalle scene, è a casa, convalescente. Triste per la prematura perdita della sua adorata moglie Delia, comunica con lei attraverso la medium Lisetta, la portinaia.

I suoi due figli non possono badare a lui e così decidono di cercargli una badante fissa, capace di fargli le punture indispensabili per farlo guarire.

Tommaso è un uomo sensibile, un artista, e saranno diverse le donne, di varie età, che si avvicenderanno nella sua casa allo scopo di conquistarlo, creando, senza volere naturalmente, situazioni divertenti e imbarazzanti.

Tommaso, non sapendo quale decisione prendere, si rivolgerà alla sua amata Delia per chiederle consiglio. Solo lei potrà indicargli la giusta strada.

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►Prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

▼In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 prescritte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

▼l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

La verifica del Super Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)