Chiavari: "Intitoliamo le fontane-monumento a donne-esempio" - LevanteNews

Dal Cif (Centro Ialiano Femminile) di Chiavari

in data 14 febbraio è stato protocollato presso il comune di Chiavari il documento allegato . Questa ulteriore richiesta (intitolazione fontane di Chiavari) vuole essere il considerare le fontane monumenti. Siamo consapevoli che le vostre redazioni solo al corrente del progetto che da anni il CIF in collaborazione con altre associazioni del territorio porta avanti ” Intitolazione delle fontane di Chiavari” a figure femminili che si sono ben distinte nel comprensorio .

“Monumenti le Fontane”di Chiavari

Oggi dopo un periodo forzato di riflessione sul nostro progetto, “intitolazione fontane” della nostra città, abbiamo constatato quanto segue:

la figura femminile a Chiavari sembra essere marginale se non secondaria, di fatto lo si evince documentandosi sulla toponomastica ,l’intitolazione delle vie è tutta al maschile, (unica Via Mafalda di Savoia) e quanti monumenti sono dedicati alle donne?

Nel nostro paese Italia e nella nostra città Chiavari, (così ricche di storia e di opere d’arte ), il concetto di monumento è diventato parte integrante della stessa identità nazionale nel solco di una tradizione che supera le epoche.

All’interno della nostra ricerca si possono trovare tanto donne realmente vissute quanto figure letterarie e soggetti anonimi che rappresentano una determinata collettività (come possono essere ad esempio la scienziata,la poetessa, la mondina o la partigiana, la portatrice di ardesie e così via).

Da questa nostra riflessione e ricerca al contempo è emerso che la maggior parte di monumenti è stata realizzata da artisti di sesso maschile che hanno spesso rappresentato la donna ricorrendo a una serie di stereotipi legati alla sensualità o alla cura di uomini e bambini.

Osservazioni come queste sopra citate fanno sì che il “ progetto intitolazione fontane” possa essere input per sensibilizzare la comunità e le istituzioni nell’ottica di promuovere un’immagine della donna finalmente lontana da convenzioni e vuoti stereotipi.

Pare che grazie a delle segnalazioni giunte da una ricerca fatta in alcune Città a campione su 150 monumenti pubblici femminili, di questi, però, solo il 36% è stato collocato in una piazza, mentre il resto lo si può trovare in contesti più marginali come, ad esempio, gli incroci stradali.

Da questa prima ricerca è inoltre emerso che il 14% delle opere registrate sono busti, il 4% fontane e il 2% gruppi che includono al loro interno anche uomini o bambini.

In conclusione chiediamo che venga riconsiderata la nostra richiesta di intitolazione fontane di Chiavari protocollata a settembre 2021 .

La Presidente Cif, Stefania Serra