Chiavari: il ritorno della guerra in Europa e l'Asl-4 - LevanteNews

Da Luca Garibaldi capogruppo Partito democratico in Consiglio regionale

Ciao,

è molto difficile affrontare la newsletter di questa settimana con lo stesso atteggiamento delle scorse.

Tutti noi siamo scossi dal ritorno della guerra in Europa: una prospettiva che, nonostante tutti i segnali di escalation in queste settimane, non sembrava possibile nella forma e nelle modalità con cui è avvenuta. Una guerra d’aggressione da parte della Russia, che violando tutti le regole del diritto internazionale ha invaso un Paese sovrano, l’Ucraina, con una decisione di una gravità tale da sembrare riportare l’orologio della storia nel nostro continente agli anni ’30. Il quadro è differente, perché la storia non si ripete mai, ma l’immagine della guerra nel cuore dell’Europa, vicina a noi, è sconvolgente.

lL’atto barbaro di Putin ha suscitato la reazione dell’opinione pubblica mondiale, con migliaia di piazze che si sono riempite in solidarietà al popolo ucraino e per la pace, che proprio in queste ore in cui sembra troppo tardi, è il vero obiettivo da realizzare: le piazze sono uno strumento potente, un modo di chiedere il rispetto dei diritti, una voce rivolta a chi deve decidere.

Chi fa la guerra dimentica l’umanità, non sta con la gente, non si interessa della vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto l’interesse di parte del potere, ha detto Papa Francesco, chiedendo l’attivazione dei corridoi umanitari per le centinaia di migliaia di profughi che fuggiranno dalla guerra. Percorsi di accoglienza e di supporto che – ad ogni livello – dobbiamo costruire, motivo per cui già in questi giorni stiamo chiedendo a Regione e Comuni un impegno per definire una rete di solidarietà e di accoglienza diffusa, a partire dai minori.

Stiamo assistendo poi ad una reazione comune di fermezza da parte dell’Europa, che in queste ore sta definendo in maniera unitaria una serie di sanzioni economiche straordinarie per rispondere all’aggressione di Putin e imporre la fine dell’invasione dell’Ucraina, ristabilendo la libertà e l’ordine internazionale. Assieme ad un supporto attivo all’Ucraina nella sua resistenza all’invasione. Una risposta comune che deve vedere sospeso il patto di stabilità UE finché dura la crisi. Perché interi settori, lavoratori, famiglie andranno aiutati in questa fase difficile.

In questi giorni ho scritto poco, ma letto molte cose, per cercare di capire, per comprendere, di studiare: ne sento l’esigenza.

Vi lascio però uno stralcio di un testo che mi ha colpito e che a mio avviso dice molto: si tratta dell’editoriale di venerdì della “Novaja Gazeta”, il giornale russo oggetto da anni di numerose minacce e persecuzioni, per cui scriveva Anna Politkovskaja, uccisa nel 2006 a Mosca. L’autore dell’editoriale è Dmitrij Muratov, giornalista e Nobel per la Pace nel 2021 “per aver difeso l’indipendenza dell’informazione in un contesto sempre più difficile, come quello russo”.

“La guerra è un crimine. L’Ucraina non è il nemico. La Russia pagherà un prezzo enorme per la scelta fatta da Putin. Mentre le bombe cadevano sull’Ucraina nelle prime ore del 24 febbraio, nella metropolitana di Mosca la gente andava al lavoro particolarmente cupa in volto. Non esultava per la guerra improvvisa.

La guerra con l’Ucraina è impensabile. Il Paese uscirà con perdite enormi dalla realtà surreale che ci ha offerto Putin. L’odio reciproco avvelenerà le relazioni della Russia con tutti i suoi vicini, dividerà le famiglie, distruggerà le amicizie e la porterà sull’orlo della guerra civile. Il sangue dei civili inermi finirà sulle mani dell’aggressore. I cittadini di un Paese sono sempre responsabili delle azioni del loro governo, perché questo Paese è della nostra gente, non il loro, dei funzionari.

Ma come è stato possibile fare la guerra? Non ne abbiamo ancora una chiara comprensione. Condivido un’ipotesi: gli occupanti del Cremlino si sono nutriti della loro stessa propaganda per troppo tempo. Del culto della violenza, sbattendo tamburi di latta e lanciando slogan ripetitivi, ostentando una diplomazia immatura. A differenza delle precedenti campagne ibride, nessuno ha nascosto i preparativi per la guerra. Già a dicembre e gennaio i media e i governi occidentali fornivano precisi scenari di attacco.

Gli scettici consideravano tali rapporti allarmistici — anche noi abbiamo fatto del nostro meglio per evitare il panico. Alla fine, per la guerra, non era necessaria alcuna giustificazione. Secondo i sociologi del Centro di ricerca statale sull’opinione pubblica russa (Vciom), il 73% dei cittadini russi ha sostenuto il riconoscimento dell’indipendenza del «Ldpr» (la Repubblica popolare di Doneck e Lugansk), mentre le stime dei ricercatori indipendenti indicano che queste cifre sono notevolmente più modeste. Ma nessuno ha fatto un sondaggio per sapere se i russi vogliono la guerra. E mi rifiuto di credere che i russi possano accogliere in massa i bombardamenti su Kiev. Dopo tutto, anche se crediamo al Vciom, circa 39 milioni di cittadini russi non volevano alcuna annessione. Mentre veniva presa la «decisione fatidica» questi cittadini non erano rappresentati da un solo deputato della Duma o da un solo funzionario. Nessuno di loro ha osato opporsi al presidente Putin o ha chiesto se vogliamo vivere in un Paese in guerra.

Di fatto, non siamo considerati cittadini nel nostro stesso Paese, né siamo persone che hanno diritto alla normale dignità umana. Bancarotta economica, isolamento del Paese in stile iraniano e colpa morale sono inclusi.

Se la propaganda ha creato una guerra, i fatti potranno opporsi ad essa. Noi giornalisti non siamo soldati, siamo disarmati, ma lavoreremo sul campo affinché la società ricordi che la guerra è terribile. Non nasconderemo nulla. Probabilmente ci toccherà fare il nostro lavoro sotto censura militare. Nessuno proteggerà l’Ucraina, solo gli ucraini potranno farlo. Nessuno potrà fermare la nostra catastrofe nazionale, tranne i russi che hanno detto «No alla guerra». La redazione della Novaja Gazeta è contro la guerra. Noi abbiamo fatto questa scelta. Fatela anche voi, per quanto difficile possa essere”.

IL PUNTO COVID: LA LIGURIA FANALINO DI CODA. Torniamo alla “normalità”, perché nel frattempo continua la gestione dell’emergenza pandemica. Tutta l’Italia sta cercando di lasciarsi alle spalle la pandemia, con una progressiva e costante diminuzione dei casi positivi quotidiani e con una diminuzione netta dei casi gravi in ospedale o nelle terapie intensive. La campagna vaccinale, che ripeto, è stata ed è il solo strumento che ci ha permesso di arrivare a questo momento, è in costante movimento.

La Liguria però è in controtendenza. Già nei mesi precedenti si vedeva un rallentamento della campagna di vaccinazione rispetto alle altre regioni italiane, e il numero dei casi positivi era sempre leggermente maggiore rispetto alla media nazionale.

Ma secondo l’ultimo report della fondazione Gimbe la situazione è ulteriormente peggiorata: la nostra regione è al penultimo posto in Italia per copertura di terze dosi, 82,4% contro l’84,9% di media italiana, ed è tra le peggiori per le somministrazioni del vaccino agli under 12. Solo il 28,5% dei giovanissimi liguri ha ricevuto almeno una dose contro la COVID, mentre la media nazionale è del 36,7%. in questo periodo il rallentamento si è fatto nettamente maggiore.

Inoltre, l’occupazione dei posti letto è al 25,2%, contro la media nazionale fissa al 20%, e lo stesso discorso vale per l’occupazione delle terapie intensive.

Il dato nazionale è in costante miglioramento e quello in Liguria è sempre in peggioramento: l’ennesima dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno, dell’incapacità dell’Assessore Toti di gestire al meglio l’emergenza sanitaria che stiamo comunque continuando a vivere.

UN CONSIGLIO STRAORDINARIO SULLA CRISI SANITARIA LIGURE. Se la gestione dell’emergenza COVID fa acqua da tutte le parti, la situazione generale della sanità ligure non fa eccezioni. Liste d’attesa che continuano a crescere; mancate risposte sul personale; riorganizzazione della sanità territoriale imposta dall’alto, senza un dialogo con il territorio; gestione dei fondi del PNRR senza una programmazione

L’ultimo tassello l’abbiamo visto venerdì: in una commissione convocata tre giorni prima della scadenza della consegna dei progetti del Pnrr Sanità al governo, dove Toti ha presentato l’elenco delle Case della Salute e delle Case di Comunità, a pacchetto chiuso, con un quadro con notevoli mancanze di copertura territoriale, a partire dall’entroterra.

Un documento che, come si è visto anche dalla discussione, nè il territorio nè i consiglieri di maggioranza e opposizione conoscevano, nonostante la Giunta ci stesse lavorando da sei mesi, come ha dichiarato dallo stesso Toti. Pochi minuti dopo averlo comunicato alla Commissione, l’ha diffuso alla stampa, mentre lo stava illustrando ai sindacati. La gran parte dei sindaci liguri lo ha appreso sui giornali.

Toti continua a riformare la sanità a suon di comunicati stampa, senza confrontarsi realmente con il territorio né con il Consiglio. Per questo chiederemo di riportare la discussione sulla sanità ligure non sui giornali, ma dove dovrebbe stare, in Consiglio e sul territorio, perché si affrontino i tanti nodi irrisolti della crisi della sanità ligure.

Una crisi evidente: la si vede per la rete della medicina territoriale e per l’organizzazione degli ospedali, con denunce di depotenziamento e mancanza di chiarezza sia a Genova che lungo tutta la Liguria, da Imperia alla Spezia, da Savona al Tigullio.

Che la gestione della sanità ligure non funziona è evidente anche dall’applicazione del Piano Restart, con cui la Liguria avrebbe dovuto recuperare le prestazioni rinviate durante la pandemia per abbattere le liste d’attesa che invece continuano a cresce. Ed è ancora più evidente nella gestione del personale, con il ritardo dei concorsi e la mancata stabilizzazione degli operatori sanitari impiegati durante l’emergenza COVID,

.

Nelle prossime ore come capigruppo di minoranza depositeremo la richiesta di un Consiglio Regionale Straordinario sulla crisi sanitaria ligure, in cui chiederemo risposte precise e avanzeremo le nostre proposte.

Lo facciamo tanto più ora, anche alla luce del fatto che la destra impedisce pure di votare gli ordini del giorno che trattano la sanità, per non mettere in piazza le proprie divisioni: ultimo esempio il voto procedurale della destra che ha impedito di trattare la discussione l’implementazione dell’elisoccorso e l’istituzione della seconda automedica in Val Bormida. Si trattava di una priorità, che avrebbe significato offrire ai cittadini dei servizi salvavita e tempestivi, per un territorio come quello della Val Bormida già in difficoltà, con l’ospedale di Cairo depotenziato, privo di Pronto soccorso e con un punto di primo intervento che funziona a singhiozzo. Ma la destra, in imbarazzo, ha censurato la discussione.

LA SITUAZIONE IN ASL4. Come vi dicevo poco fa, la situazione sanitaria, dal punto di vista dei servizi ai cittadini e ai pazienti, dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista dei presidi ospedalieri è assolutamente inaccettabile.

Anche per questo la prossima settimana ricomincerò, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, i giri nei presidi ospedalieri iniziando proprio dalla Asl 4.

Per iniziare a citare solo alcuni dei problemi maggiori, l’organizzazione della sanità territoriale: i luoghi dove sorgeranno le Case della Salute e Case della Comunità non sono stati discussi con nessuno su territori, e il documento che le prevede non è neppure passato in Consiglio Regionale, nonostante le nostre richieste. E nel Tigullio, saranno tutte collocate sulla costa, senza riferimenti nell’entroterra, dove, ad esempio, l’Ospedaletto di Cicagna sarebbe stato un buon punto di riferimento.

Per quanto riguarda invece l’argomento dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista occupazionale:

Da fine marzo saranno più di cento gli operatori, specialmente infermieri, a rimanere senza contratto con un ennesimo colpo alla operatività e al servizio ai pazienti;

Nello stesso periodo circa 65 lavoratori della ditta Markas addetti alla pulizia e alla sanificazione si troveranno a non vedere rinnovato il contratto di lavoro;

Al Pronto soccorso di Lavagna la situazione è critica: manca il personale, ma invece che assumere si continua a ricorrere a operatori provvisori, con contratti a chiamata costosissimi e nemmeno una traccia di intenzione di voler cambiare la direzione;

Ricordo poi il disavanzo di 6 milioni di euro nel 2021, unica ASL ligure che si è visto respinto il bilancio preventivo dalla Regione;

La rete SERT e della salute mentale rischia di essere ulteriormente indebolita: il servizio continua ad essere esternalizzato, siamo in scadenza e si registrano possibilità di potenziali tagli;

Non solo manca il personale infermieristico e degli Operatori Socio Sanitari, ma anche le figure mediche specialistiche sono carenti: il caso dell’unico pneumologo a gestire il reparto di Sestri Levante è forse il più indicativo, ma non è il solo;

Per quanto succede invece nei singoli presidi ospedalieri:

Sestri Levante, svuotato negli anni passati, è stato centrale nell’emergenza COVID, ma continua ad essere mezzo svuotato e si vede trasferire i reparti da un piano all’altro senza un disegno chiaro (siamo al nono trasferimento della medicina, in due anni);

Lavagna, polo centrale, con la costruzione della nuova palazzina avviata solo nel 2018 e con i lavori di completamento del pronto soccorso che vedranno la luce nei prossimi anni, e i cui investimenti per l’ampliamento saranno possibili solo grazie alle donazioni che raccoglierà il Comitato Assistenza malati del Tigullio;

Rapallo, prima potenziato spostando reparti da altri poli e ora, nonostante la Giunta Toti continuasse a sostenere il contrario e a promettere pure un Pronto Soccorso, privatizzato per alcuni piani, venduto a tranci.

QUANDO REGIONE LIGURIA BLOCCA L’ITER DELLE LEGGI. Nel corso anche del precedente mandato mi è capitato spesso di vedere delle mie proposte, mozioni e proposte di legge, approvate anche all’unanimità del Consiglio, che però si fermavano lì senza un’applicazione vera e propria in favore dei cittadini.

In questo periodo mi sto concentrando anche su questo tipo di problema: vi cito qui alcuni degli esempi in cui delle mie proposte erano state approvate ma poi Regione Liguria non è stata in grado, dopo anche anni, di renderle operative.

Tampon Tax e iva al 4. La Giunta quasi un anno fa aveva accettato la mia proposta di attivarsi nei confronti del Governo per chiedere l’abbassamento dell’Iva sui prodotti di igiene femminile e sui pannolini per i bambini dal 22 al 4%. Un atto formale ma anche fortemente politico. La mozione era stata votata all’unanimità, un impegno nuovo e un segnale in più che arriverà a Roma, perché finalmente si intervenga su questa distorsione, perché ridurre l’Iva è una misura equa e giusta, perché i prodotti per l’igiene non possono essere tassati come beni di lusso. E’ passato quasi un anno, l’IVA è scesa al 10%: su questo tema avevo chiesto un impegno per una legge regionale, con supporto economico e distribuzione gratuita nelle scuole: a parole d’accordo, ma nei fatti non c’è supporto anche se alcuni istituti si organizzano da soli.

Nipt test. Un esame gratuito per tutte le donne residenti in Liguria, un test prenatale che si effettua sul Dna fetale, molto preciso e poco invasivo, ma anche assai costoso, a cui quindi molte donne sono costrette a rinunciare. Un ordine del giorno che era stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale: c’è un tavolo di lavoro che sta definendo i criteri per l’esenzione, ma da mesi non sta producendo risultati, quando sarebbe un’urgenza e un atto di dignità intervenire.

Endometriosi. A un anno dall’approvazione della legge sull’endometriosi, Regione Liguria non è riuscita neppure a convocare il comitato tecnico scientifico. È una vergogna.

Sono solo alcune iniziative di cui sto sollecitando l’attuazione con tutte le mie forze, perché anche quando si riescono a fare cose che vanno nella direzione di un miglioramento della vita dei cittadini, la destra nei fatti fa ostruzionismo burocratico per non vederle realizzate.

SANDRO PERTINI E LA COMPARAZIONE TRA FASCISMO, NAZISMO E COMUNISMO. Nella giornata di martedì scorso è stata inaugurata la targa che intitola l’aula del Consiglio Regionale a Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, partigiano, uomo rigoroso e uno dei migliori esempi di rappresentante delle istituzioni democratiche.

Felice di questo importante passaggio simbolico, che già nel precedente mandato avevo sottoscritto, ho sottolineato che sarebbe un degno completamento dell’iniziativa collocare una scritta “Sala Sandro Pertini” anche dentro l’aula.

Al pomeriggio, invece, in aula del Consiglio si è svolto uno spettacolo a dir poco indecoroso.

Gli stessi Consiglieri che la mattina si fotografano vicino alla targa di Pertini hanno presentato e votato la mozione di comparazione tra fascismo, nazismo e comunismo che era già stata presentata in Consiglio Europeo qualche anno fa.

Sorvolando su come era scritta la mozione, che, come ha fatto notare egregiamente il collega Centi della lista Sansa, è piena di errori storici al limite del revisionismo, tutte le opposizioni compatte hanno fermamente votato contro a questa assurda mozione che strizzava l’occhio ad una rilettura revisionista di parte della storia e soprattutto di quella storia su cui si basano le radici del nostro Paese, democratiche e antifasciste.

Nel nostro paese è un’offesa parificare i partigiani con i fascisti e i nazisti, e non riconoscere il ruolo fondamentale del Partito Comunista italiano per la costruzione della Democrazia che ha liberato milioni di persone conducendoli nella democrazia è un grave errore. La negazione della libertà fu causata dai fascisti e dai nazisti, le vittime e i carnefici non possono essere messi sullo stesso piano.

Qui vi lascio il mio intervento completo, se ne avete piacere.

IL PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE. Come d’abitudine vi cito alcuni degli argomenti che tratteremo nel prossimo Consiglio (che chiederò si apra con una discussione sui fatti di guerra di queste ore).

Ventilazione meccanica per le aule scolastiche: prendendo spunto dalla regione Marche che è stata la prima regione a mettere in bilancio dei fondi per l’areazione corretta delle aule scolastiche, ho chiesto che la Giunta si muova nella stessa direzione per mettere in sicurezza gli studenti, le studentesse e il personale scolastico tutto. E’ un tassello nella riflessione più amplia che riguarda la scuola.In quattro anni le scuole liguri hanno perso 4.000 alunni. Sono dati impietosi e preoccupanti, che devono portare a una riflessione collettiva e strutturale sulla necessità di ripensare il sistema scolastico e di welfare, per limitare la dispersione scolastica e il costante declino demografico della nostra regione. È per questo che è indispensabile agire a tutti i livelli migliorando la qualità dell’istruzione e sostenendo le famiglie con fondi, strumenti e opportunità.

C’è una situazione a dir poco complicata per i cittadini della Val Trebbia per quanto riguarda il servizio del medico di base. Per questo, dopo aver portato alla luce tutto quello che è accaduto e che ha portato i cittadini di quel territorio a non avere un medico di base, ho chiesto come si intende muovere la Giunta;

Ho chiesto i motivi per cui la Giunta non abbia trovato dei mezzi per la stabilizzazione del personale sanitario e la reinternalizzazione dei servizi appaltati durante il periodo di emergenza COVID 19.

IL CANALE YOUTUBE E IL CANALE TELEGRAM.Qui vi lascio il link al mio canale Telegram, assicuro pochi messaggi al giorno di aggiornamento della politica regionale e la privacy di chi vorrà iscriversi.

Vi lascio il link al mio canale Youtube, che sto iniziando a riempire di contenuti, interviste, video, qualche intervento in aula e le dirette Facebook.