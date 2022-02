Chiavari: fattura non pagata, ulteriori 10 giorni per spiegare - LevanteNews

Iniziato con momento dedicato alla guerra in Ucraina, il Consiglio comunale di Cbiavari si è svolto con toni a tratti tesi. La minoranza, ad eccezione di Roberto Levaggi che ha comunque annunciato scheda bianca, è uscita dall’aula al momento di votare la nomina della nuova presidente del collegio dei revisori dei conti a seguito delle dimissioni di Michela Canepa vedova Di Capua.

Riguardo alla fattura non pagata richiesta da una ditta che aveva eseguito un lavoro nel 2014 (sindaco Roberto Levaggi e vicesindaco Sandro Garibaldi), i due sono usciti dall’aula seguiti da Pasquale Cama e e Giovanni Giardini. Silvia Garibaldi e Daniela Colombo hanno voluto ascoltare la relazione di Federico Messuti. Questi ha riferito che nelle loro relazioni, Levaggi e Garibaldi, non spiegano come sono andati i fatti e che quindi sarebbero stati concessi loro altri dieci giorni per farlo. A questo punto Silvia Garibaldi è uscita dall’aula seguita dopo poco da Daniela Colombo. I nove membri della maggioranza hanno quindi approvato lo slittamento dei dieci giorni; la causa sulla fattura non pagata verrà discussa in tribunale a settembre.