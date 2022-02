Chiavari: ecco la terna da cui scaturirà il candidato sindaco - LevanteNews

Davide Grillo, Movimento 5 Stelle, è al momento l’unico candidato sindaco noto in vista delle prossime elezioni amministrative di Chiavari. Antonio Segalerba, leader di “Avanti Chiavari” e della attuale maggioranza, non si è ancora espresso, forse per far decantare le ambizioni di Partecip@attiva e di Ratto, ma punterà su Michela Canepa, vedova Di Capua che ha annunciato di candidarsi; se aspirasse a un posto di assessore avrebbe potuto chiedere di diventarlo come “esterno”, senza dover partecipare alla campagna elettorale. Il Pd forse si farà finalmente sentire dopo l’elezione del nuovo segretario del Circolo di Chiavari.

Sempre aperta invece la discussione sulla candidatura del centro-destra. La riunione di questa mattina non ha espresso il nome del candidato sindaco come ci si attendeva. C’è una rosa di tre o quattro candidati i cui nomi corrisponderebbero a quelli (in ordine alfabetico) di: Silvia Garibaldi; Giovanni Giardini. Nicola Orecchia cui qualcuno vuole aggiungere il consigliere regionale Sandro Garibaldi. Tutti nomi noti che hanno svolto attività quali consiglieri o assessori a Palazzo Bianco. Vedremo.