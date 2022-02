Chiavari: candidato centro-destra, ancora fumata nera - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

I rappresentanti del centrodestra unito si sono incontrati a Chiavari per fissare i punti rispetto al merito della candidatura a sindaco di un rappresentante della coalizione. Sul tavolo ci sono numerose candidature che sintetizzano l’attenzione di tanti chiavaresi pronti a mettersi in gioco in prima persona per il futuro del territorio. Per questo motivo i rappresentanti dei partiti di centrodestra si sono trovati d’accordo nel prendersi ancora qualche giorno per decidere tra almeno tre candidature di alto profilo – e fortemente radicate sul territorio – che corrispondono a figure civiche che si mettono a disposizione di Chiavari e dei suoi cittadini. Hanno partecipato all’incontro i coordinatori regionali Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Umberto Calcagno (Udc) e in collegamento telefonico Andrea Costa (Noi con l’Italia), accompagnati dai rispettivi coordinatori locali e capigruppo in consiglio regionale.