Chiavari: ampliamento Mazzini Est, il comune partecipa ad un bando del PNRR - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il Comune di Chiavari partecipa ad un bando del PNRR (Missione 4 istruzione e ricerca) per ottenere un finanziamento per procedere all’ampliamento delle Mazzini Est.

“Il progetto di fattibilità tecnico ed economica, già approvato dall’amministrazione per circa 2.350.000 euro, prevede la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà la scuola dell’infanzia, articolato su tre piani, nell’area parcheggio presente sul versante nord di Via Mafalda di Savoia, attigua al plesso delle Mazzini Est. L’ampliamento andrà a rispondere alle esigenze del territorio, potenziando l’offerta scolastica cittadina – spiegano gli assessori Massimiliano Bisso e Fiammetta Maggio – Verranno realizzate sei nuove aule per la didattica, due grandi locali per attività libere, due locali mensa al primo piano, servizi igienici sui tre livelli e un vano scala con ascensore. Il nuovo immobile, capace di ospitare circa 138 bambini, avrà caratteristiche antisismiche e impianti che punteranno al risparmio energetico. È solo l’ultimo dei tanti interventi che la nostra amministrazione ha messo in campo per riqualificare ed efficientare gli istituti cittadini: in cinque anni, quasi 5 milioni di euro sono stati spesi, o impegnati, per le scuole del Comune di Chiavari. La scuola al centro delle nostre iniziative da sempre, con i fatti”.