Camogli: grande successo per il presepe all'Isola - LevanteNews

Dall’Associazione Turistica Pro Loco Camogli

Durante il periodo delle feste natalizie il Presepe all’Isola ha aperto i battenti al pubblico riscuotendo un grande successo: poco meno di venti giorni di esposizione, ingressi contingentati e scaglionati, l’obbligo del green pass con le consuete mascherine hanno permesso di aprire in sicurezza e raccogliere una cifra davvero inaspettata: 1.865,00 €!

Un grazie speciale ai volontari che hanno reso possibile tutto questo dedicando parte del loro tempo nell’apertura del presepe.

Gli Amici del Presepe, Michele Ogno, Massimo Lavarello, Simona Chiesi, Stefano Diana, Gianluca Bozzo e Gianni Verdina hanno deciso di destinare parte del ricavato alle scuole elementari e medie di Camogli; in accordo con le responsabili scolastiche acquisteremo un pc portatile per le elementari, mentre per le medie verranno acquistati libri di testo che aiuteranno i ragazzi durante il loro percorso di apprendimento dalla prima alla terza.

Una parte invece verrà devoluta alla Chiesa che nella persona di Don Danilo si è sempre resa disponibile a sostenere il Presepe.

Per ultimo abbiamo deciso di mettere all’asta l’intero Presepe e raggiungere nuovi obbiettivi; chiunque fosse interessato può contattare direttamente l’ufficio della Pro Loco.

Gli Amici del Presepe

(foto di Consuelo Pallavicini)