Camogli: enti o circoli culturali, bando per contributi - LevanteNews

È on line il Bando pubblico per la concessione di contributi economici ordinari per attività in ambito culturale e turistico rivolto a enti, associazioni, fondazioni e istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro.

Le istanze, corredata dalla documentazione richiesta, vanno presentate entro e non oltre le ore 12 di giovedì 31 marzo 2022 .

Informazioni Ufficio Cultura, Turismo/Sport 0185 729061/30

Info dettagliate: https://www.comune.camogli.ge.it/c010007/mc/mc_attachment.php?mc=41308