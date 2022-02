Calcio/ Troppo forte l'Atalanta, la Samp soccombe al Gewiss Stadium: è 4-0 - LevanteNews

Atalanta: Musso; Toloi, De Roon, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina; Pasalic, Boga. All.: Gian Piero Gasperini.

Sampdoria: Falcone; Ferrari, Magnani, Colley; Conti, Thorsby, Ekdal, Murru; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

Troppa Atalanta per la Sampdoria e al Gewiss Stadium finisce 4-0 per i nerazzurri: a segno Pasalic, doppietta di Koopmeiners e Miranchuk. Una prestazione quella dei blucerchiati da cancellare in vista dello scontro diretto contro l’Udinese alla Dacia Arena. Giampaolo cambia modulo, 3-4-1-2 con Ferrari, Magnani e Colley davanti a Falcone. A centrocampo Conti e Murru sulle fasce, Thorsby ed Ekdal in mezzo. Sensi a supportare Caputo-Quagliarella.

Al 6’ l’Atalanta va in vantaggio con Pasalic bravo ad anticipare Magnani autore prima del gol di un disimpegno errato. La Sampdoria non c’è e al 20’ Hateboer calcia ma la sfera termina a lato. La pressione dei padroni di casa si concretizza al 30’ quando Koopmeiners infila Falcone all’angolino, è 2-0. Una prova di forza degli uomini allenati da Gasperini che potrebbero chiudere sul 3-0 ma prima Pessina trova la risposa di Falcone e poi Pasalic di testa fuori. Nel finale ancora due conclusioni di De Roon e Zappacosta senza però inquadrare la porta.

Giampaolo prova a dare un senso alla partita, fuori Magnani, Quagliarella e Sensi e al loro posto Sabiri, Yoshisa e Rincon. E’ ancora l’Atalanta a farsi vedere dalle parti di Falcone con Boga al 51’ ma il portiere della Sampdoria manda fuori. Lo stesso numero uno è bravo poi su Pessina. Le prime azioni da parte dei blucerchiati si registrano tra il 57’ e il 61’ ma Caputo prima trova la deviazione di Musso e poi manda fuori. E’ un fuoco di paglia perché al 62’ Koopmeiners di destro segna il 3-0. Una partita a senso unico con l’Atalanta che domina in lungo in largo subendo veramente poco e una Sampdoria che in trasferta sta dimostrando di essere lontana parente di quella vista in campo al Ferraris contro Sassuolo ed Empoli. Al 75’ l’Atalanta va vicino al 4-0 ma il cross di Pasalic termina sul palo e poi sul fondo All’82’ altro colpito ma stavolta dalla Sampdoria con l’ex Conti. All’87’ arriva pure il 4-0 e la firma è quella di Miranchuk con un gran gol dal limite. Al 91’ Sozza fischia la fine della partita: sabato pomeriggio, contro l’Udinese, servirà un’altra prova da parte dei blucerchiati per portare a casa punti e staccarsi dal terzultimo posto fin qui occupato dal Venezia. Giampaolo ritroverà Candreva e Bereszynski dopo la squalifica ma perderà Thorsby ammonito.