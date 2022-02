Calcio/ Serie D: Lavagnese, sconfitta senza appello a Vado - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Le ambizioni di playoff dei rossoblù hanno avuto la meglio sulla fame di punti dei bianconeri. Già al 6′ i padroni di casa si portano in vantaggio con Cenci che raccoglie il passaggio finale di un bel duetto tra Capra e Aperi e solo davanti alla porta non grazia Bellesolo. Al 15′ Rovido si procura un’interessante punizione al limite dell’area costringendo al giallo De Bode, la punizione è calciata splendidamente da Lombardi ma ancora più splendida è la parata di Cirillo che la leva da sotto la traversa deviando in corner. Poi qualche interessante spunto per parte ma al 22′ arriva il raddoppio del Vado con Aperi lesto a sfruttare la spizzata di De Bode da corner di Galvanio. Prima della chiusura di tempo ancora Lombardi pericoloso ma Cirillo fa buona guardia della porta. Inizia il secondo tempo e il colpo del ko è servito, dopo soli due minuti Galvanio sgroppa sulla fascia destra e accentra per Cattaneo che indisturbato sigla il 3-0. La Lavagnese nonostante tutto prova a costruire qualcosa e al 49′ Casagrande ha una buona occasione dal limite che però calcia sul fondo. Da qui al termine alcuni cambi e poche emozioni regalano al Vado la rincorsa ai play-off, per la Lavagnese appuntamento domenica al Riboli contro la corazzata Sanremese, all’andata furono tre punti d’oro per i bianconeri.

Termina con una sconfitta la sfida di Serie D del Ligorna contro l’Asti. Gli uomini di Mister Roselli vedono così interrompersi la striscia vincente cominciata contro la Lavagnese. Una sconfitta che arriva dunque dopo i successi contro i Levantini, contro il Chieri e contro il Novara. Partenza positiva dei Biancoblù, che aggrediscono gli avversari prima con Silvestri e poi con Donaggio nei primi cinque minuti, però senza affondare. L’Asti si fa vivo con il tiro a giro di Trevisiol al 24′, ma il pallone termina a lato. Le due squadre si rispondono colpo su colpo ma vanno all’intervallo a reti inviolate. Al rientro in campo l’Asti si rende pericoloso e trova la rete del vantaggio con Plado, abile a farsi trovare pronto nel cuore dell’area: piattone mancino al 63′ e Fiory battuto alla sua destra. All’ultimo minuto i Biancoblù avrebbero l’occasione del pari con un calcio di punizione dal limite di Donaggio che però sbatte sulla barriera. L’Asti così fa suoi i tre punti nello scontro diretto