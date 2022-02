Borzonasca: scossa di terremoto; sul posto i vigili del fuoco - LevanteNews

Alle 16.11.05 una scossa di terremoto pari a 3,4 gradi con epicentro a Borzonasca, è stata avvertita distintamente anche dal Golfo Paradiso. L’epicentro a nove chilometri di profondità. Sul posto una squadra di vigili del fuoco per controllare la situazione e verificare se vi siano stati edifici danneggiati. Diverse le telefonate agli stessi vigili del fuoco.

L’Abbazia di Borzone non avrebbe subito conseguenze. Moreno Sasso dice: “Ho sentito una tronata tremenda; l’epicentro è proprio qui a Borzone. Padre Jacopo mi ha telefonato raccomandandomi di non entrare subito in chiesa. La prima cosa di cui mi sono accertato è la torre che ancora intera e non mi sembra abbia subito danni. Dovrebbero arrivare i carabinieri; farò con loro un giro di ispezione, Certamente è stata una forte scossa”.