Pallanuoto M/ Chiavari, terza vittoria consecutiva - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Chiavari Nuoto. Di Lorenzo Cavallo

È arrivata la terza vittoria consecutiva per la giovane squadra verdeblu, che alla Mario Ravera ha superato la RN Libertas Perugia per 10-6.

La partita è stata molto fisica, il Perugia si è manifestata una squadra preparata e “rognosa”, che ha ceduto soltanto nei minuti finali, dopo quattro tempi molto combattuti, dove sin dall’inizio la difesa della Chiavari Nuoto è stata molto brava a fermare le numerose occasioni di superiorità numerica del Perugia. I chiavaresi sono stati attenti a controllare il match fino alla fine, portando a casa un importante risultato. Così il tecnico Dinu a fine partita: “sono orgoglioso dei miei ragazzi, ancora una volta lo spirito di squadra ha prevalso sulle individualità; siamo riusciti a giocare una grande partita, perché ci siamo compattati come gruppo”.

Prossimo appuntamento per la #chiavarinuto sabato 5 marzo alle ore 12 a Recco contro il Rapallo.

Chiavari Nuoto 10 – RN Libertas Perugia 6

(3-1) (3-2) (2-3) (2-0)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante, Botto G 1, Pagliuchi 2, Botto S 2, Chiavaccini 2, Raineri 3, Romanengo, Greco, Sadovyy, Grassi Lucetti. All. Dinu

RN Libertas Perugia: Bevilaqua, Taverna, Cimbali, Calandra 1, Chiucchiù, Taverna G, Renna 3, Fiaschi, Latanza, Bartocci 1, Grassi 1, Testi, Arcangeli. All. Arcangeli M.