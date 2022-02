Ne: raccolta di beni di prima necessità a sostegno dei profughi ucraini - LevanteNews

Dal comune di Ne

Lunedì 28 Febbraio 2022, presso la sede municipale del Comune di Ne, avrà inizio la raccolta di beni di prima necessità a sostegno dei profughi di guerra in Ucraina.

Tutti i giorni, secondo gli orari di apertura degli uffici comunali, sarà possibile conferire beni come alimenti non deperibili (acqua, pasta, riso, tonno, carne in scatola, biscotti…), alimenti e pannolini per bambini, coperte, vestiario in ordine.

I beni raccolti verranno consegnati settimanalmente presso la Chiesa di San Bernardino ( ex Chiesa delle Clarisse) a Chiavari, la cui comunità si occuperà di fare arrivare i nostro aiuti e di fare sentire la nostra solidarietà alle vittime dell’Ucraina.