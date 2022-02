Lavagna: crisi dei media cartacei, ne parlano 5 direttori del Secolo - LevanteNews

Dall’Associazione Futura

Si informa che nell’ambito del percorso culturale l’Associazione Futura aps- Lavagna, all’interno del Corso di Comunicazione e Media, presenta: “Quale futuro per l’informazione?”.

Roberto Pettinaroli, docente di Futura e Responsabile Levante del Secolo XIX, e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Liguria, Filippo Paganini, dialogano con cinque direttori del “Secolo XIX”: Luca Ubaldeschi; Carlo Rognoni; Antonio Di Rosa; Lanfranco Vaccari; Umberto La Rocca

Luca Ubaldeschi è direttore in carica dal 1° dicembre 2018.

Carlo Rognoni è stato in carica dal 1987 al 1992;

Antonio Di Rosa dal 2000 al 2004;

Lanfranco Vaccari dal 2004 al 2009;

Umberto La Rocca dal 2009 al 2014.

L’evento avrà luogo martedì 1° Marzo 2022 h.10.00; sarà in diretta sulla piattaforma Jitsi Meet e sul canale Youtube di Futura APS- Lavagna (https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna) ma coinvolgerà le scuole del Tigullio, che seguiranno l’iniziativa in streaming.

Con questo incontro l’Associazione vuole approfondire il processo di trasformazione del mondo dell’informazione, investito da una crisi di sistema del settore e dalla rivoluzione tecnologica che ha cambiato il modo non solo di fruire l’informazione, attraverso molteplici piattaforme digitali, ma anche di produrla.

In Italia, dal 2016 al 2020, si è registrata la diminuzione delle vendite dei quotidiani in formato cartaceo, ma, paradossalmente, anche la vendita delle edizioni digitali è diminuita. Sarà l’occasione per capire dai professionisti della “carta stampata” da cosa dipende la disaffezione per l’informazione in generale.

Con loro si discuterà della situazione attuale e si approfondiranno le cause cercando di individuare nuovi e possibili percorsi per “salvare” la lettura, l’informazione ed il giornalismo che restano strumenti essenziali di democrazia.

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Gianluca Lizza

Laura Reni

Mario Fato

Princi Ratti