La non comunità - LevanteNews

L’amletico dilemma, essere o non essere?, si ripropone pari pari in una Società afflitta da un esercizio istituzionale tendenzialmente autoritario, che a parole professa il benessere civico per la comunità, mentre di fatto la conduce alla tensione sociale, al malessere.

E’ un tipico esito da repubblica delle banane l’ altalenante mutevole circolazione di annunciazioni ad effetto panico le cui conseguenze non compongono che una non-comunità controllata e sanzionabile.

Una non-comunità, poiché niente ha in comune tranne la paura, che si colloca tra l’incudine e il martello, in costante aut aut tra rischio-salute & rischio-lavoro, avvinta come l’edera a certezze teleguidate, nella misura in cui il “civis pars patriae” senechiano, il sentirsi parte di un tutto, si è dato da tempo alla macchia.

Ciò alimenta una inessenziale divaricazione sociale che nel suo quotidiano manifestarsi distrae molti dalla lecita pretesa di complete informazioni, fondate anche sul referaggio, sul confronto. Nel frattempo, la fiducia popolare viene organizzata e capitalizzata mediante intrattenimenti mediatici.

La questione supera le fisiologiche differenze d’ opinione, nella misura in cui la compagine istituzionale non si premura affatto di colmare il gap e così rimediare alla tensione sociale. Anzi, promoziona come spettacoli circensi gli open day vaccinali per i giovanissimi.

In parallelo, il sorprendente numero di virologi che con l’occasione hanno guadagnato visibilità mediatica, ormai immancabili protagonisti dei palinsesti tv (e, chissà, di futuri incarichi governativi), corrisponde al diorama di commenti scientifici circolanti e delle catechesi istituzionali.

Ciò non può che costituire una comunità confusa, il cui benessere é ormai sottomesso al costante allarmismo e alla paura come forza anestetizzante e temporaneamente massificante.

Un contesto polifobico che, a fronte di una incauta assegnazione di fiducia da parte della popolazione, alimenta sempre più il singolo dubbio su una compagine governativa che “ripone aspettative più nella convincibilità del popolo che in altro”, parafrasando D. Bonhoeffer.