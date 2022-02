Covid: c'è un decesso (26 febbraio) a Sestri. Sono 119 i nuovi contagi in Asl4 - LevanteNews

C’è una vittima nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero: si tratta di una donna morta il 26 febbraio all’ospedale di Sestri. Intanto nella Asl4 sono 119 i nuovi contagi e 22 gli ospedalizzati.

In Liguria con 2.316 in più, giungono a 2.282.112 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 2.492.780 i tamponi antigenici rapidi (4.947). Il totale dei casi positivi è 344.535 (+774), mentre gli attuali sono 14.678 (-472).

Sono 370 (-1) i ricoverati in ospedale di cui 19 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 14.290 (-472) persone mentre i guariti sono 324.764 (1243). I decessi sono 5093. I vaccini somministrati sono 3.392.079.