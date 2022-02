Cicagna: "Natale al basilico" a teatro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna

Continua la stagione al Teatro Comunale di Cicagna con il dialettale, domenica 6 marzo 2022 ore 16 con Nuova Compagnia dell’Allegria APS del Teatro Rina e Gilberto Govi che porta in scena la commedia brillante “Natale al basilico” di Valerio Di Piramo, traduzione e adattamento Danilo Vialardi, con la regia di Gilberto Lanzarotti.

Due atti di travolgente comicità impegnano i personaggi che, bloccati da una bufera di neve che non accenna a diminuire, sono costretti a vivere i giorni precedenti al Natale in modo del tutto inaspettato.

Carla e Oreste sognano di passare le feste di Natale soli soletti come due novelli sposini, immaginando chissà quali sconvolgenti passioni…

Le sorelle di lui, che abitualmente vivono con loro, dovrebbero trascorrere le feste fuori casa, e niente sembrerebbe turbare il loro romantico intento.

L’improvvisa venuta della suocera con evidenti problemi di salute legati alla perdita della memoria comincia ad innervosire Oreste, ed il nervosismo cresce in maniera esponenziale quando in casa arrivano altri due ospiti che definire “strani” è davvero riduttivo.

Il maltempo che impedisce le partenze, la prostata che non ne vuol sapere di fare il suo dovere, la suocera sempre più svanita e inaffidabile, un intenso odore di basilico per casa, dovuto ad un’improbabile cura per la memoria prescritta da un ancora più improbabile medico russo, le valige che non stanno ferme un attimo… tutti ingredienti necessari a fare di questa commedia un’irresistibile girandola di risate, che sfoceranno in un ulteriore e inaspettata sorpresa.

Il ritmo della piece e i continui colpi di scena contribuiscono a rendere questa commedia molto scorrevole e altamente divertente, toccando anche argomenti che lo spettatore farà propri, innescando una serie di riflessioni ed emozioni che solo il teatro riesce a suggerire.

Una commedia brillante con dialoghi effervescenti e ritmo incalzante, che non può non coinvolgere il pubblico in sala.

La Nuova Compagnia dell’Allegra si costituisce a Genova nel lontano 2006 ed è cresciuta a tal punto da diventare la Compagnia Stabile Dialettale del Teatro R.&G. Govi e grazie alla sempre più professionale regia di Gilberto Lanzarotti ed alla maturata professionalità, avvenuta sul palcoscenico, dei suoi componenti, ha cominciato a girare veramente forte, raccogliendo i successi del lavoro svolto.

La Compagnia è stata anche gratificata da diversi premi ottenuti in occasione di manifestazioni con le commedie Goviane Atri Manezzi e Sotto a chi tocca che hanno calcato i palcoscenici di vari teatri regionali.

Con Annamaria Antonini, Giovanna Noce, Enrica Pedemonte, Cristina Presti,

Elsa Salvarezza, Bruno Segalerba, Lillo Tallone, Danilo Vialardi

Scene e costumi Annamaria Percivalle

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►Prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

▼In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 prescritte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

▼l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

La verifica del Super Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)