Chiavari: mobilitazione e solidarietà contro la guerra - LevanteNews

Dall’Associazione Futura

In una domenica di febbraio, fredda ma tersa e splendente, Il Tigullio si è presentato con tantissime persone per manifestare contro l’escalation militare determinata dall’invasione russa dell’ Ucraina che sta mettendo in grave pericolo la vita delle popolazioni che subiscono inermi questo conflitto, nel cuore dell’Europa.

Mai più ci saremmo aspettati di dover scendere in piazza per una manifestazione simile e per ribadire che la guerra, l’uso delle armi e le minacce non possono e non devono essere più tollerate come strumenti per dirimere questioni di politica internazionale.

Le associazioni del Tigullio, con tante altre realtà del territorio, hanno detto un no convinto alla guerra e hanno inviato un messaggio chiaro alle Istituzioni presenti e non: adoperarsi affinché i rapporti tra i popoli e le nazioni siano regolati attraverso il dialogo e la diplomazia, nel reciproco rispetto, lontano da qualsiasi violenza, come recita l’Art.11 della nostra Carta Costituzionale.

Le associazioni, le forze politiche e sindacali, dopo qualche breve intervento da parte delle promotrici, hanno dato la parola ai rappresentanti della comunità ucraina nel Tigullio ed hanno seguito le loro parole tristi , fatte di grande preoccupazione e di dolore.

Dopo il canto “ Oh Bella Ciao” la comunità ucraina ha intonato il suo inno nazionale, proposto nella loro lingua e in italiano.

E’ stata una manifestazione molto intensa e particolarmente commovente, da cui scaturisce l’auspicio che chi può, si adoperi per fermare questa sporca guerra!

Francesca Perri

Aurora Pittau

Laura Reni

Donatella Nicolini

Chiara De Poli

Licia Veronesi

Mario Fato

Marisa Gibellini

Hanno aderito:

Associazione Futura, Verità e Giustizia, Presidio Nicholas Green Libera Tigullio, Legambiente, Bandolo, 6000 Sardine Tigullio e Golfo Paradiso, CISDA, Rete Kurdistan Tigullio, Confini e racconti Anpi, Anpi Chiavari, Anpi Lavagna e Valli, Anpi Sestri Levante, Zucchero Amaro, Consorzio Tassano Servizi (Il sentiero di Arianna, Pellicano verde, Creuza de Ma), Friday for Future, Officina Lavagnese, PD, Giovani Democratici, Rifondazione comunista, Sinistra Europea, Sinistra Italiana, Partecipattiva, Cgil, Spi Cgil- Tigulli0 e Golfo Paradiso, Cisdl, Uil, Protezione civile.