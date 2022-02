Calcio/ Non basta Coppolaro, l'Entella cade a Pesaro: 2-1 per i padroni di casa - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Vis Pesaro: Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Astrologo, Coppola; Acquadro, Lombardi; Tonso, Cannavò, Gucci. All. Banchini.

Entella: Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Pavic; Karic, Lipani, Palmieri; Schenetti; Merkaj, Magrassi. All. Volpe.

La Vis Pesaro parte forte ma l’Entella si porta avanti con Coppolaro. Secondo tempo shock per i biancocelesti: pareggio dei padroni di casa, espulsione di Palmieri e vantaggio definitivo della Vis Pesaro.

Al minuto 6 calcio di punizione per la Vis Pesaro dal limite dell’area, Borra con un bell’intervento protegge la porta alzando la palla in corner.

Passano 5 minuti e si porta in vantaggio l’Entella, sul calcio d’angolo battuto da Schenetti uno schema libera Coppolaro che tutto solo incorna con la testa.

Al 25’ cross dalla destra di Karic, Merkaj prova la girata con il destro, palla alta sopra la traversa.

Ci provano ancora i biancocelesti da palla inattiva, Chiosa liberato al centro dell’area impatta con la fronte, Farroni controlla senza difficoltà. È il minuto 32.

Passano 3 minuti e la Vis Pesaro crea un’ottima occasione per il pari, Gucci viene liberato in posizione defilata davanti a Borra, bravissimo il portiere biancoceleste a proteggere la porta.

Al minuto 54 straordinario Borra a mettere la mano su un colpo di testa angolato di Acquadro.

Da un calcio d’angolo a favore dei biancocelesti nasce il gol del pareggio dei padroni di casa, da posizione defilata va al tiro Mercandella, sulla prima conclusione è bravo Borra a respingere, raccoglie nuovamente il pallone l’attaccante biancorosso e questa volta non lascia scampo all’estremo difensore ligure. Minuto 60, 1-1 il risultato.

Al 69’ l’episodio chiave della gara: fallo di Palmieri e cartellino giallo per il centrocampista, forse vola una parola di troppo e l’arbitro estrae il rosso proprio in direzione del numero 27. Entella in 10. Sul calcio di punizione uno schema libera Cannavò al centro che con la testa marca il 2-1.

Da qui si gioca pochissimo con la gara spesso interrotta dai fischi dell’arbitro. I 6 minuti di recupero concessi non sono sufficienti all’Entella per trovare il gol del pari, seconda sconfitta consecutiva per i chiavaresi.