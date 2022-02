Chiavari: "Caso Ferden, l'assessore Bisso si dimetta" - LevanteNews

Dal Movimento 5 stelle Chiavari (Il riferimento è al caso Ferden; il virgolettato è quanto ha scritto la società che ha comprato due piani dell’edifico per farne 12 appartamenti, affidando il progetto all’architetto e assessore Bisso ndr)

Questo passaggio riportato da alcuni articoli apparsi in questi giorni rafforza sempre di più la nostra richiesta di dimissioni immediate dall’incarico.

“L’incarico era stato assegnato dalla nostra società all’architetto Bisso, dopo aver ricevuto dallo stesso rassicurazioni sul fatto che tale incarico non avrebbe

determinato alcun conflitto o ingerenza con lo svolgimento delle attività e impegni politici ed amministrativi ricoperti dallo stesso professionista nell’ambito del

Comune di Chiavari.”

Il suo comportamento probabilmente causerà un esborso di soldi pubblici necessari al Comune per difendersi dalle accuse, sperando ci riesca, diversamente gli scenari potrebbero essere più gravi per le casse comunali e quindi per tutti noi.

Dimissioni subito