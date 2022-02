Sestri Levante: Istituto Comprensivo, il bilancio di due anni di pandemia - LevanteNews

Tra le realtà maggiormente colpite dalle conseguenze dell’emrgenza sanitaria, la scuola occupa un posto di primo piano. Costretti da un giorno all’altro a tenere lezioni online e a modulare orari, spazi e organizzazione, nel rispetto di normative in continua evoluzione e spesso di difficile apllicazione, gli istituti hanno affrontato il complesso periodo delle restrizioni come una “nave in tempesta”, ci dice la professoressa Donatella Arena, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante, uno dei più grandi del comprensorio, con 1500 alunni e undici plessi, tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ora che il peggio sembra essere definitivamente alle spalle, Arena guarda con soddisfazione al senso di responsabilità mostrato dai docenti e alla viurtuosa collaborazione portata avanti con il Comune e il tessuto associativo della città, in un momento così difficile per l’educazione dei più giovani.

Come sono andati questi due anni di convinvenza con la pandemia nella sua scuola? “Ho preso servizio a settembre 2019, quindi nel giro di pochi mesi mi sono trovata a gestire un un istituto di undici plessi di fronte a un complicato momento di passaggio. Insieme ai miei collaboratori, siamo riusciti ad implementare efficacemente la dad (didattica a distanza) in tutti gli ordini di scuola, compresa quella dell’infanzia, nelle modalità adatte. Abbiamo, inoltre, creato preziosi momenti di approfondimento e coinvolgimento (“festival”) per i bambini, in collaborazione con le realtà culturali del territorio (Musel, LabTer) e possiamo dire che nel primo anno di emergenza è stato raggiunto l’obiettivo principale, che ci eravamo dati, cioè quello di mantenere il contatto con gli alunni, con particolare riguardo agli studenti con disabilità, grazie al costante supporto dei docenti di sostegno che hanno garantito modi e tempi adeguati di partecipazione. Nell’anno scolastico 2020-2021 le cose sono molto migliorate, perchè le lezioni hanno potuto svolgersi sempre in presenza e i programmi sono stati portati a termine con continuità, senza comportare la chiusura di nessun plesso e con un numero relativamente basso di classi in quarantena. L’anno in corso, invece, è stato nei primi mesi molto faticoso, a causa del susseguirsi di normative sempre diverse e dell’impennata di casi di quarantena e isolamento fiduciario di alunni, docenti e collaboratori scolastici, alcuni dei quali sono stati sospesi in quanto non vaccinati o colpiti da reazioni avverse, per cui ci siamo trovati a dover cercare dei sostituti. Specie nel mese di gennaio, il lavoro dello staff e della segreteria proseguiva senza sosta, abbiamo dovuto prendere decisioni da un giorno all’altro, molto spesso potendoci affidare esclusivamente al buon senso. Po, con la progressiva discesa dei casi e l’introduzione delle nuova normativa che ha semplificato notevolmente i processi (obbligo di segnalazione solo dopo 5 casi), la situazione si è calmata”.

Quali conseguenze ha comportato il passaggio alla modalità di didattica a distanza? “Abbiamo fatto molta fatica durante il primo lockdown, perché è stato necessario formare i docenti nell’uso di nuovi strumenti di insegnamento. Il nostro obiettivo era più che altro di fare in modo che i bambini, soprattutto sul piano psicologico, non perdessero i loro punti di riferimento; di conseguenza saimo andati incontro alle esigenze delle famiglie, specie per la scuola dell’infanzia, dove è necessario l’aiuto del genitore, impostanto orari flessibili e diversificati da una classe all’altra. Nelle zone periferiche si sono verificati problemi di connessione, che però sono stati risolti tramite i fondi messi a disposizione dal Ministero e utilizzati per l’acquisto di una settantina di tablet, che abbiamo distribuito tra le famiglie”.

Il rispetto del distanziamento ha creato problemi nell’utilizzo degli spazi comuni (palestre, mense, aule speciali)? “Durante l’estate 2020 è stata attivata un’importante sinergia con l’amministrazione comunale, che ha gestito questo aspetto in modo ottimale: nella scuola media sono stati ampliati i locali , compresa la mensa per la scuola primaria e dell’infanzia, dove i bambini hanno potuto continuare a svolgere la pausa pranzo, il che è stat una cosa molto positiva perché si è mantenuta una regolarità. La programmazione è rimasta intatta, non è stato necessario introdurre turni pomeridiani, abbaimo solo scaglionato le uscite; in questo siamo stati senza dubbio avvantaggiati dai ampi spazi che circondano ogni plesso e che sono stati trasforamati in aule all’aperto, nella bella stagione i ragazzi facevano ginnastica al Parco Mandela e a Riva Trigoso la lezione avveniva in spiaggia”.

Come valuta la collaborazione con Asl 4? “In linea generale è andata bene. Le maggiori difficoltà le abbaimo avute a gennaio, quando il servizio sanitario ha dovuto gestire una quantità enorme di casi, ma posso dire che la comunicazione con loro ha sempre funzionato: le risposte ci venivano date, anche se le disposizioni ufficiali arrivavano dopo qualche giorno. Hanno fatto tutto quanto era necessario, non si poteva pretendere di più”.

Il disagio giovanile: dal suo punto di vista quale ne è stato l’impatto? “Sto notando difficoltà nell’adattarsi ai modi e ai tempi della scuola negli alunni che passano da un ordine all’altro (dall’infanzia alla primaria, dalla primaria alla secondaria), in caso di mancata acquisizione delle competenze di base dovuta a perdita di scolarizzazione e socializzazione nei due anni precedenti. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto psicologico, i nostri due sportelli di sostegno non hanno segnalato criticità: un dato che rispecchia una realtà, quella di Sestri Levante, dove la scuola può contare su una fitta rete di soggetti (Comune, associazioni) sensibili e presenti nello svolgere un’azione educativa costante, che non lascia mai soli i più giovani. Grazie al Piano Estate gli alunni sono stati accompagnati anche dopo la fine delle lezioni, con corsi di inglese, di scrittura e interventi specifici per gli alunni con disabilità; terminate le attività della scuola, sono iniziate quelle organizzate dalle associazioni, in modo da supportare i ragazzi per tutta la durata della pausa estiva. Un esempio di collaborazione virtuosa, tra scuola e comunità di riferimento”.