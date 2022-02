Sestri: domenica 2300 dosi di Novavax - LevanteNews

Da Poste Italiane

Arriveranno a destinazione domenica 27 febbraio i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, per la prima fornitura nel levante genovese del nuovo vaccino anti covid-19, Novavax.

Le dosi in consegna alla Farmacia Ospedaliera di Via Terzi a Sestri Levante sono 2300. Poste Italiane prosegue le attività di supporto logistico alla campagna vaccinale attraverso il corriere espresso SDA che, grazie ai 36 mezzi speciali messi a disposizione, consegnerà domenica, in Liguria, 25.600 dosi di vaccini Novavax che si sommano alle quasi 5,5 milioni di dosi consegnate in Italia.

Il totale delle dosi consegnate dall’inizio del 2022 nel levante, compresa quella attuale, è di 14.600.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto, per un totale di oltre 1 milione di dosi.