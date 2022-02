Regione: in Consiglio i licenziamenti previsti dalla Asl-4 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 1° marzo 2022 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 16

Interrogazione 483 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’ordine del giorno n. 523: “Istituzione di un tavolo PRIS per le opere del Terzo Valico e nodo ferroviario per i cantieri già avviati che interessano la Valpolcevera”.

Interrogazione 488 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle operazioni immobiliari a Ventimiglia.

Interrogazione 485 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla carenza di specialisti neurologi ASL 2.

Interrogazione 489 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulle emissioni rumorose dal porto di La Spezia e attuale fascia di rispetto.

Interrogazione 490 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla stabilizzazione O.S.S. in ASL 5.

Interrogazione 491 (Giovanni Battista Pastorino): Sui canoni minimi per i titolari di concessioni demaniali marittime senza scopo di lucro.

Interrogazione 493 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria in Valle Stura e Valle Orba.

Interrogazione 494 (Alessandro Bozzano): Sulla peste suina PSA – azioni volte alla nomina di Regione Liguria quale Ente deputato alla gestione dell’emergenza.

Interrogazione 495 (Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sul servizio elisoccorso notturno in Val Fontanabuona.

Interrogazione 496 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sulla realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roja.

Interrogazione 497 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla carenza di personale – assistenza sanitaria territoriale.

Interrogazione 498 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sul ravvedimento operoso per i ticket sanitari non pagati.

Interrogazione 499 (Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sul rifornimento vaccino “Nuvaxovid”.

Interrogazione 500 (Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana): Sui finanziamenti per la realizzazione del palasalute di Ventimiglia.

Interrogazione 501 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla paventata costituzione di una nuova società per il trasporto pubblico locale in Provincia di Imperia.

Interrogazione 502 (Ferruccio Sansa, Selena Candia, Roberto Centi): Sulle spese sostenute per la campagna pubblicitaria proposta dall’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria.

Interrogazione 504 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sul reparto di degenza ostetrica dell’ospedale di Imperia.

Interrogazione 505 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sul reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Imperia.

Interrogazione 506 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla ASL 5 al collasso – impossibilità di garantire un servizio di cura dignitoso ai cittadini per l’ulteriore perdita di personale medico e infermieristico negli ospedali Sant’Andrea di La Spezia e San Bartolomeo di Sarzana.

Interrogazione 507 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla ventilazione meccanica nelle scuole per il contrasto al COVID-19.

Interrogazione 508 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle azioni per garantire la piena operatività dei servizi di medicina di base nel territorio della Val Trebbia.

Interrogazione 511 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Giovanni Battista Pastorino): Sui medici di medicina generale nelle aree interne.

Interrogazione 509 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su Volpara e le tematiche legate al problema igienico-sanitario della zona Gavette.

Interrogazione 510 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul rinvio di un intervento chirurgico all’ospedale di Imperia.

Interrogazione 512 (Claudio Muzio): Sui problemi per il trasporto sanitario dalla Val Fontanabuona a Genova a seguito delle chiusure stradali e autostradali.

Interrogazione 513 (Claudio Muzio): Sul licenziamento di 65 lavoratori della multiservice Markas impiegati in servizi di ausiliariato nelle strutture sanitarie della ASL4 Chiavarese.

Interrogazione 85 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul ritardo nell’erogazione delle pensioni ai lavoratori italiani nel Principato di Monaco.

Interrogazione 86 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sui problemi riscontrati dai viaggiatori con bici al seguito che utilizzano i treni Trenitalia.

Interrogazione 87 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’ampliamento discarica del Boscaccio di Vado Ligure.

Interrogazione 88 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla riattivazione del Punto di primo intervento dell’ospedale di Rapallo.

Interrogazione 89 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sugli ascensori di Regione Liguria – Via Fieschi 15.

Interpellanza 53 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sull’erogazione da parte della Regione Liguria della donazione del Principato di Monaco ai Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta, San Michele, Camporosso e Dolceacqua per gli venti alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020.

Interpellanza 54 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla stabilizzazione del personale sanitario che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid-19.

Interrogazione 492 (Giovanni Battista Pastorino): Sulle stabilizzazioni a singhiozzo delle precarie e dei precari del Covid.

Interpellanza 55 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulle risorse relative alle funzioni per l’assistenza agli alunni con disabilità.