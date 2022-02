Recco: restyling mensa scolastica, il comune partecipare ai bandi 'rigenerazione' - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La Giunta, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla “Ristrutturazione edilizia dei locali mensa nella scuola dell’infanzia di San Rocco”. Lo comunicano il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba che hanno voluto candidare al finanziamento previsto nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) la proposta progettuale elaborata dall’ufficio tecnico comunale. La previsione di spesa per il restyling della mensa è di 48mila euro. “Cercheremo di utilizzare al meglio le opportunità offerte dal PNRR per dare a Recco quegli interventi di riqualificazione finalizzati all’adeguamento alla normativa e alla sicurezza delle strutture scolastiche – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’amministrazione – nell’asilo di San Rocco saranno eliminate le barriere architettoniche che attualmente rendono inaccessibili alle persone con disabilità i locali della mensa”.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia è prevista la realizzazione di una rampa esterna, con corrimano su ambo i lati, per consentire l’accesso alle persone con disabilità motoria; una nuova muratura sul prospetto nord e nuovi serramenti “basso emissivi” per ridurre le attuali dispersioni termiche; un nuovo pavimento e la tinteggiatura finale dei locali.