Recco: candidata ad ospitare studi televisivi finanziati dall'Europa - LevanteNews

Recco è candidata ad ospitare una piccola Cinecittà che svilupperebbe un indotto enorme in tutto il comprensorio. Si tratta di studi cinematografici, finanziati dall’Unione europea, per potervi girare “soap opera”. Il progetto è concreto. La località ligure prescelta deve essere sede di una stazione ferroviaria e di uno svincolo autostradale, strutture che Recco possiede. Deve disporre inoltre di uno spazio dove poter costruire gli studi. Recco disporrebbe anche di questo, sempre che Gabriele Volpi voglia cedere l’area dell’ex Imll; questa sarebbe una felice occasione anche per lui; si è parlato comunque, come alternativa, dell’area dell’ex oleificio di Avegno anche se, oltre essere in altro Comune, presenta maggiori difficoltà viarie. L’alternativa a Recco sarebbe Ronco Scrivia.

Del problema si interessa la Città metropolitana di Genova, ma a decidere dovrebbe essere “Genova Liguria Film Commission” che, se fossero già esistiti gli studi, avrebbe girato a Recco “Portofino Hotel”.

Il cammino è costellato ancora da molti se, a partire dalla volontà di Gabriele Volpi che, oltre trovare una valida soluzione farebbe un grande regalo anche al suo paese.