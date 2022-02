Rapallo: al lavoro per sfruttare le opportunità del piano "rigenerazione" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Il Comune di Rapallo al lavoro per sfruttare le opportunità offerte dal Pnrr.

In questi giorni gli uffici hanno inviato richiesta di finanziamento dell’opera di messa in sicurezza del tratto stradale compreso tra il ponte della Vittoria in località San Pietro e il Piazzale di conferimento dei rifiuti urbani in Località Tonnego.

La domanda è stata inviata al Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno nell’ambito della sezione del Pnrr che eroga contributi per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio.

Il progetto di fattibilità approvato nel gennaio scorso, prevede 8 differenti lotti di attuazione dell’opera.

Il primo intervento sarà concentrato sulla verifica statica del ponte della Vittoria e sulla sostituzione del parapetto.

In un secondo momento l’attenzione si sposterà sul tratto stradale successivo.

Qui sono previsti, la realizzazione di cordoli, l’installazione di barriere stradali, il rafforzamento dei muri sottoripa nonché interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con regimazione delle acque piovane, posa di reti paramassi e di protezione.

Particolare attenzione verrà poi dedicata al ponte adiacente all’ingresso dell’area di smistamento dei rifiuti. E’ previsto infatti un allargamento su entrambi i lati, un intervento finalizzato anche a consentire una manovra più agevole ai mezzi operativi.

L’opera prevede un investimento complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

“Siamo di fronte all’intervento sul territorio frazionale più significativo mai approvato nella storia di Rapallo dettato da una forte volontà di valorizzare ancor di più il territorio frazionale – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – Grazie al costante impegno dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, al prezioso supporto del consigliere alle frazioni Fabio Proietto e al lavoro di funzionari e tecnici, facciamo il massimo per cogliere tutte le opportunità di investimenti offerte dal Pnrr, uno strumento fondamentale di sviluppo e rilancio del territorio.”

