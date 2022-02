Pallanuoto M/ Vittoria casalinga per La Futurenergy RN Sori contro Cus Palermo - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

La Futurenergy RN Sori ritorna al successo con una prestazione maiuscola contro il CUS Palermo. Buona partenza per la formazione granata che, nella sua bellissima piscina, passa subito in vantaggio con la rete di Giordano imitato qualche minuto dopo in superiorità numerica dal numero 8 siciliano Turkovic. Si riporta immediatamente in vantaggio il Sori con un rapido tiro al volo da posizione quattro di Viacava e successivamente con il secondo sigillo in superiorità numerica di Giordano.

Il secondo tempo si apre con la rete messa a segno da Matteo Cappelli a cui risponde poco dopo il palermitano Galioto. Spinge sull’acceleratore la Futurenergy piazzando un break con 4 goal e chiudendo il parziale 8 a 2.

Al cambio di campo Galioto supera per l’ultima volta una arcigna difesa sorese orchestrata a meraviglia da Benvenuto Alessandro ma la Futurenergy non si accontenta e segna con Cappelli, Mugnaini e Morotti, autore di un’ottima prestazione. Il quarto e ultimo tempo è tutto granata: la Rari Nantes supera il portiere palermitano per altre tre volte mettendo un punto definitivo al match.

“Siamo partiti subito bene mettendo a segno gol importanti che hanno portato la partita sui binari giusti – commenta Giacomo Cocchiere – Abbiamo giocato organizzati e ordinati e questo ci ha permesso di concedere poco agli avversari e di non perdere mai la concentrazione, concludendo al meglio una splendida giornata primaverile nella splendida cornice della nostra piscina”.