Pallanuoto M/ La Rari Nantes Camogli piega Como - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

È un Camogli che lotta, soffre, ma alla fine piega la resistenza del Como e vince 12-9. Una partita tutt’altro che scontata con i bianconeri sempre avanti, ma mai veramente in grado di dare una spallata decisiva al match, almeno fino all’ultimo, decisivo, tempo di gioco. I ragazzi di Temellini sono stati bravi a sopperire alle assenze di Gardella, Rossi e Iaci, sacrificandosi e rimanendo sempre focalizzati sull’obiettivo finale. Sugli scudi Capitan Beggiato, autore di 5 reti, decisive ai fini del risultato.

“Faccio i complimenti alla squadra, era importante dare continuità di risultati“, commenta un soddisfatto Angelo Temellini, “Mi porto a casa i tre punti, l’atteggiamento della squadra e soprattutto la capacità di soffrire senza perdere mai di vista l’obiettivo. Siamo rimasti in partita fino alla fine, sacrificandoci l’uno per l’altro e questi sono segnali importanti. Non siamo ancora brillanti, ma questo non è un problema. In settimana stiamo caricando molto ed è normale pagare un pò in freschezza al sabato. Vincere è importante non solo per la classifica, ma anche perchè le vittorie ci devono dare entusiasmo e consapevolezza. Chiaramente ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, ma se manterremo questo atteggiamento avremo tutte le possibilità di crescere e migliorare. Questa per DNA non sarà mai una squadra che “ucciderà“, sportivamente parlando, l’avversario, ma con le qualità che abbiamo, possiamo e dobbiamo assolutamente dare fastidio a tutti“.