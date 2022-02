Pallanuoto M/ Il Lavagna in scena a Torino - LevanteNews

Dall’Asd Lavagna ’90

Oggi, alle ore 18 nella piscina Monumentale di Torino, il Lavagna ’90 di A2 proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa, per portare a casa tre punti importanti per la classifica. Una partita che si preannuncia avvincente ed incerta fino all’ ultimo secondo, tra due squadre che per ora si equivalgono. Infatti all’andata a Lavagna il risultato finale fu un pareggio ed entrambe si trovano a 14 punti in campionato. Squadra ostica il Torino, con tanti giocatori di esperienza, di peso, dotati di tiro potente e preciso, insieme ad alcuni giovani che cercano di portare velocità alla manovra.

I lavagnesi vengono da tre ottime partite, con due vittorie e la sconfitta con la De Akker, prima in classifica, che comunque ha dovuto faticare, e non poco, per ottenere la vittoria.

Pertanto, facendo leva sulle consuete doti di velocità nelle ripartenze, difesa ferrea ed il gioco sui centroboa, che segnano e guadagnano superiorità numeriche, il Lavagna ’90 cercherà con tutte le proprie forze di far sua la partita e compiere così un ulteriore balzo in avanti in classifica.