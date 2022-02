Pallanuoto M/ Bogliasco da 10 e lode, anche l'Arenzano va koc - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi

Dieci e lode per il Bogliasco di Daniele Magalotti. I biancazzurri proseguono la propria striscia vincente in testa al girone Nord di Serie A2 imponendosi 17-9 sul Arenzano nel primo impegno casalingo del 2022.

Un risultato netto, che testimonia la differenza di valori tra due compagini dislocate agli antipodi della classifica ma per nulla indicatore di quanto visto in acqua. Almeno per due tempi e mezzo. Pur essendo stato sempre in vantaggio e tutto sommato in pieno controllo della gara, il Bogliasco è riuscito a scrollarsi l’avversario di dosso soltanto a partire dalla seconda metà del terzo tempo. Fino ad allora i ragazzi di Alex Patchaliev hanno fatto tutto il possibile per rendere la vita difficile a Guidaldi e soci. Peraltro riuscendoci pienamente.

Alla lunga però la forza dei biancazzurri ha fatto la differenza, regalando il decimo successo in altrettante uscite stagionali. A trascinare i levantini un Duilio Puccio in stato di grazia, capace di aprire le marcature con una doppietta nelle prime due azioni offensive e di iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori per ben cinque volte. Dietro di lui tris per Tommy Tabbiani e doppia gioia per Francesco Brambilla. Un gol ciascuno, infine, per Percoco, Gavazzi, Canepa, Guidaldi, Boero, Bonomo e Bottaro.

Da segnalare che i bogliaschini sono scesi in vasca con una bandiera giallo-azzurra dipinta sulle spalle. Un segnale di vicinanza al popolo ucraino, sconvolto in queste ore dalla tragedia della guerra.

“Sappiamo che ogni sabato per noi è una battaglia – afferma a fine partita Magalotti – E non è una frase fatta da vecchio allenatore, ma la realtà dei fatti. Ce ne accorgiamo ogni settimana, perché siamo il Bogliasco, siamo una bella squadra e gli avversari ci tengono particolarmente a provare a metterci in difficoltà. Sapevamo che l’Arenzano era fisicamente preparato alla grande e con bravi giocatori a disposizione. Mi è piaciuta la calma con cui abbiamo affrontato i momenti meno facili della gara, quelli in cui le cose non vanno come vorresti. Ci serve ancora un pochino più di concentrazione in difesa ed è su quello che abbiamo lavorato in settimana e su cui continueremo ad insistere”.

TABELLINO:

BOGLIASCO 1951-R.N. ARENZANO 17-9

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, F. Dainese, F. Gavazzi 1, A. Canepa 1, G. Guidaldi 1, T. Tabbiani 3, F. Brambilla Di Civesio 2, G. Boero 1, A. Bonomo 1, D. Puccio 5, D. Broggi Mazzetti, A. Bottaro 1. All. Magalotti

R.N. ARENZANO: J. Valenza, D. Masio, S. Robello 1, S. Lottero 1, F.delvecchio, F.recagno, G. Ghillino, L. Cedro 1, P.ricci 1, W. Delvecchio 2, D. Corelli 1, M. Bragantini 2, L. Quercini. All. Patchaliev

Arbitri: Ferrari e Piano

Note

Parziali: 5-2 2-4 6-2 4-1 Uscito per limite di falli: Robello (A) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 7/9, Arenzano 3/6. Ammonito nel quarto tempo il tecnico Patchaliev (A).

(Foto di Giorgio Scarfì)