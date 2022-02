Palanuoto F/Il Bogliasco cede nel finale a Firenze (8-6) - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi

Nessun bacione da Firenze per le ragazze del Bogliasco. Nel tredicesimo impegno di campionato le biancazzurre di Mario Sinatra cedono 8-6 alle padrone di casa della Rari Nantes Florentia, in quello che era un vero e proprio spareggio per il sesto posto.

Partita sfortunata quella di Millo e compagne, scese in vasca con un numero 11 scritto sulla spalla. Il riferimento è all’articolo della nostra Costituzione in cui si ripudia la guerra. Un gesto per condannare ciò che avviene in Ucraina e solidarizzare con la popolazione locale.

Tornando a quanto avvenuto in vasca, come detto, il Bogliasco non ha raccolto quanto seminato, venendo punito nel finale da una squadra che si è dimostrata più fredda nel momento cruciale di una sfida giocata punto a punto per tutti e 32 i minuti. Fatali, alla fine, sono risultati gli ultimi 100 secondi. Quelli che hanno permesso alla Florentia di spezzare definitivamente l’equilibrio che aveva caratterizzato la contesa fino ad allora.

Pochi gol ma tante emozioni caratterizzano l’avvio dell’incontro. Il primo tempo si chiude con una sola rete, quella messa a referto da capitan Millo a metà parziale. La risposta fiorentina porta al capovolgimento del risultato nel primo minuto e mezzo del secondo quarto, al quale seguono il momentaneo 2-2 di Maddalena Paganello e il successivo nuovo vantaggio delle gigliate. L’altalena prosegue anche dopo il cambio vasca, con Mauceri che impatta e Rogondino che capovolge la sfida, prima del 4 pari siglato dalla ex di turno Giorgia Amedeo.

La contesa, come detto, si risolve negli otto minuti conclusivi. Ancora ricchissimi di emozioni. Bogliasco prima va avanti con Cuzzupé, che trafigge Banchelli dalla distanza, poi ritrova il pareggio con il rigore di De March dopo il momentaneo nuovo sorpasso locale. A quel punto ogni giocata può essere quella decisiva. E ad aver la meglio sono le fiorentina, abili a chiudere la propria porta e a bucare per due volte quella di una strepitosa Malara, autrice di una prestazione sontuosa a venti giorni dall’operazione al menisco. Alla fine sorride Firenze. E al Bogliasco restano lacrime e amarezza per una sconfitta mai così immeritata.

“Prima di tutto voglio fare i complimenti ad Aleksandra Cotti e alla Rari Nantes – commenta Mario Sinatra – Ma ancor di più desidero complimentarmi con la mia squadra che ha giocato con una grande partite. Oggi ho visto le ragazze unite, vogliose di lottare su ogni pallone e capaci di produrre ottime giocate. Purtroppo abbiamo commesso alcuni errori che alla fine ci sono costati caro. Ma sono sicuro che grazie all’atteggiamento giusto anche questi ci saranno utili per crescere. Oggi posso dire di essere estremamente soddisfatto delle mie ragazze”.

TABELLINO:

RN FLORENTIA-BOGLIASCO 1951 8-6

RN FLORENTIA: Perego, Landi, Lepore, Cordovani 1, Gasparri 2, Vittori, Nesti 1, Pantani, Giachi 2, Nencha 1, Gabelli, Amedeo 1, Banchelli. All. Cotti

BOGLIASCO 1951: Malara , De March 1, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri 1, G. Millo 1, Lombella, Rogondino 1, Paganello 1, Rayner, Carpaneto, Gagliardi, Rosta. All. Sinatra

Arbitri: Iacovelli e Lo dico

Note

Parziali: 0-1 3-1 1-2 4-2 Uscite per limite di falli Rayner (B) nel terzo tempo e Mauceri (B) nel quarto tempo. Superiorità numerica: Florentia 3/11 + 2 rigori e Bogliasco 0/6 + 2 rigori. Malara (B) para un rigore a Nesti nel secondo tempo.

(Foto di Daniele Mealli)