Le ricette di Renzo Bagnasco: frittelle - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Frittelle

Ingredienti ed esecuzione: lavare e listellare le verdure da friggere o ridurre a rondelle se del caso, immergendole poi nella pastella realizzata mescolando bene ad evitare grumi, farina, un pizzico di sale e acqua tiepida; per poi friggere a cucchiaiate consecutive in olio di arachide bollente; disporle in fine su di una carta da cucina a ‘sgrassare’, spolverarle di sale e servirle.

di bianchetta: 600 gr di bianchetti freschissimi e puliti, prezzemolo e procedere come descritto.

di baccalà: 500 gr di baccalà dissalato e con le mani ridurlo a tocchetti avendo tolto le lische e la pelle.

di cervella: 2 cervella scottate, spellate e tagliate a quadrelli.

alle cipolline e alla lattuga: 5 foglie di lattuga, 5 cipolline fresche, lavare e listellare la lattuga e tagliare a rondelle le cipolline.

alle verdurine varie: zucchine, erba cipollina tritata , fiori di zucchini puliti.

con le mele: 4 mele, 150 gr di farina, 1 bicchiere e ½ d’acqua, 1 albume , olio evo, ; al montato a neve e immergervele e subito friggerle. Spolverate di zucchero, servirle.

Queste frittelle con focaccette di patate sono tipiche della festa di San Sebastiano, patrono di Casanova di Varazze.

di anguilline: 600 gr di anguilline, 4 spicchi d’aglio, 4 foglie di salvia tritate, olio evo, ½ bicchiere di vino bianco secco, 2 uova, grana, pane grattato, pepe e sale. Schiumate le anguilline, friggerle con l’aglio e la salvia coprendo la padella e agitarla, sempre coperta, a che non si attacchino. Dopo 5’, a metà cottura, irrorarle di vino; da lasciar evaporare e finire di cuocerle colate e tritate unirle alle uova sbattute e al pane grattugiato e abbondante grana poi a cucchiaiate friggere a formare frittelle.

di farina di ceci: la sera prima fare la pastella con la farina di ceci, maggiorana, lievito di birra e sale;al momento di friggerle unirvi ancora un po’ di maggiorana e poi salarle.

di formaggetta locale: tagliarli a dadini e passarli nella pastella.

di frittelle di brebôggion: 1,5 kg di prebôggion, 500 gr di pasta da pane,olio evo e stracchino. Preparare le ‘erbette’ nel modo tradizionale e mantenerle calde; confezionare 10 focaccette con la pasta da pane, friggerle e poi distribuire sopra ad ognuna un po di ‘erbette’. Una variante le vuole più larghe cosi da, arrotolate, farne un “calzone” con al centro un po di stracchino.

A Genova le frittelle sono più note come “cuculli”.