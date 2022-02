Lavagna: Alessio Chiappe proclamato Segretario Pd Tigullio - LevanteNews

Dal Partito Democratico Tigullio

L’Assemblea del Partito Democratico del Tigullio, tenutasi ieri sera alla Sala “Rocca” di Lavagna, ha proclamato Segretario della Federazione Alessio Chiappe.

Chiappe, Segretario uscente, 38 anni, Laureato in Giurisprudenza lavora al Villaggio del Ragazzo come docente e collabora con vari Enti quale consulente in affari legali e procedure di appalto.

Ha partecipato alle primarie fondative del Partito Democratico del 14 ottobre 2007 candidandosi all’Assemblea Nazionale con la lista “Con Veltroni, ambiente, innovazione e lavoro” assieme a Fernanda Contri, Luca Garibaldi, Valentina Ghio.

Dal 2008 al 2014 è stato Segretario del Circolo PD a Lavagna, fa parte della Direzione Regionale del PD in Liguria.

Dal 2010 a al 2017 è stato Vicesegretario PD Tigullio, diventandone per la prima volta Segretario il 26 ottobre 2017.

Il Segretario ha così commentato l’esito del percorso congressuale: “Le sfide che abbiamo davanti richiedono un salto di qualità della nostra azione politica. il nostro congresso di Federazione ed i congressi di circolo sono stati momenti di confronto non tra personalismi e correnti ma tra idee, proposte e soluzioni. Sono convinto che, alla fine di questo percorso, abbiamo la possibilità di ripartire con un Partito più forte e strutturato, capace di affrontare al meglio le sfide che ci attendono.”

L’Assemblea ha eletto anche il suo Ufficio di Presidenza composto dal Presidente Gabriel dell’Uomo, Consigliere Comunale di Sestri Levante, Coordinatore Comunale di Sestri Levante del Partito Democratico e Segretario del Circolo di Riva Trigoso e la Vicepresidente Antonella Rapisarda, Segretaria del Circolo di Lavagna.

Nel corso della discussione è stato votato un O.d.g. sul conflitto in Ucraina e l’adesione formale al presidio per la pace che si terrà Domenica 27 febbraio a Chiavari.

L’Assemblea si è chiusa con l’intervento di Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante e neoeletta Segretaria Regionale del PD Liguria.