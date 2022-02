"Hotel Portofino" da lunedì su Sky la prima puntata della fiction - LevanteNews

Da “Genova Liguria Film Commission”

“Hotel Portofino”, lunedì 28 febbraio in onda su SKY la prima puntata della nuova serie TV internazionale. L’attività sulla fiction raccontato da Genova Liguria Film Commission. “Il coronamento del lavoro di oltre un anno. GLFC coinvolta anche nella creatività e negli aspetti editoriali, oltreché organizzativi. A Portofino abbiamo coordinato una crew di 25 professionisti e 40 attori/comparse, tutti 100% liguri”.

Da lunedì 28 febbraio in onda su SKY Italia Hotel Portofino, la nuova serie TV della produzione britannica Eagle Eye Drama ambientata nella Liguria di inizio anni Venti. Hotel Portofino sarà trasmessa sul canale SKY Serie, on demand su SKY e in streaming su NOW TV. Uno straordinario palcoscenico per gli scorci dell’italian riviera, fra Portofino e Rapallo, protagonisti in una serie nata per diventare prodotto globale. Già sugli schermi in Australia nelle scorse settimane, Hotel Portofino uscirà prossimamente anche in Inghilterra, Stati Uniti e nel resto d’Europa. A conti fatti, un nuovo impulso al cineturismo, che si affianca ai precedenti di Blanca Petra.

Il progetto è nato grazie all’azione lanciata durante il Digital Fiction Festival “Liguria Terra da Fiction”, il BtoB di GLFC, nato per far conoscere il territorio, ancora prima che si scrivano le sceneggiature e per stimolare le produzioni a realizzare progetti concepiti specificamente per la Liguria, oltre ad ambientare soggetti preesistenti. Inoltre Hotel Portofino ha beneficiato dei contributi del Bando dell’Audiovisivo di Regione Liguria.

“Dopo i successi di Petra e Blanca, la Liguria torna protagonista della scena televisiva con l’incanto della riviera ligure di “Hotel Portofino”, il dramma familiare ambientato negli anni ’20 che verrà trasmesso da Sky Italia anche in Inghilterra, Canada e Stati Uniti – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Ben contenti di aver contribuito a portare sul territorio una società estera, che si è avvalsa per la produzione esecutiva di società locali, con 18 giornate di riprese, dimostrando ancora una volta come il settore dell’audiovisivo sia un reale motore di sviluppo economico, oltreché incentivo all’occupazione e alla valorizzazione della nostra cultura e del nostro territorio”.

“Questa serie tv è stata ed è una grande opportunità per il nostro territorio . Si tratta di una produzione speciale, di una storia speciale, quella del produttore Walter Iuzzolino, genovese cresciuto a Londra, che è tornato nella nostra Liguria per valorizzarla. Dopo essere stata personalmente sul set delle riprese esterne a Portofino tra tecnici, attori e comparse e aver respirato con che entusiasmo e cura hanno lavorato in un magnifico set naturale, ho motivo di ritenere che sia solo l’inizio di un percorso comune – spiega l’Assessore Cultura e Spettacolo Regione Liguria, Ilaria Cavo – Questa produzione ha creato occupazione con 18 giorni di riprese in Liguria affidate a maestranze della nostra regione che, con la loro professionalità, hanno certificato tutto il loro patrimonio formativo. Hotel Portofino ha fatto e fa cultura raccontando con le immagini scorci unici e costituisce con il suo nome e nella sua potenziale diffusione, un miliardo di spettatori in tutto il mondo, una straordinaria vetrina per una parte della nostra regione. Non a caso Walter Iuzzolino, nell’autunno scorso, è stato uno dei testimonial del Restart Cultura, evento creato da Regione Liguria per rappresentare la nostra ripartenza”.

Hotel Portofino è anche un’importante prova operativa per Genova Liguria Film Commission, che ha assistito passo a passo la produzione su più livelli, creando valore aggiunto sul fronte della creatività, nella scelta location e nell’organizzazione delle riprese. «Il lavoro ha attraversato varie fasi. Abbiamo seguito il progetto per oltre un anno, a partire anzitutto dalla creatività: infatti abbiamo avuto l’opportunità di collaborare al concept degli scenari. L’obiettivo era fornire alla produzione il maggior numero di elementi visuali legati al nostro territorio: la palette dei colori, le texture, gli stili architettonici e molto altro ancora. Abbiamo fatto ricerche sulle foto d’epoca, sul vestiario e la moda del tempo per i costumi, su mobili e arredi per gli oggetti di scena. Tutto per rendere quanto più fedeli le ricostruzioni – spiega la presidente di GLFC Cristina Bolla -. Abbiamo fatto scoprire Portofino al regista e agli autori inglesi, tramite una serie di sopralluoghi a marzo 2021: l’intento era associare vari passaggi della sceneggiatura ad altrettanti luoghi, non solo esatti dal punto di vista storico, ma anche attraenti per lo spettatore, grazie al loro potere evocativo. Come affermato da Walter Iuzzolino, Ceo di Eagle Eye, “La serie è una celebrazione della bellezza della Liguria”. Mentre sceglievamo le location era impossibile non notare il senso di stupore e meraviglia della crew inglese, messa di fronte alla realtà che avrebbero raccontato nella fiction».

E poi le riprese, realizzate a settembre fra Portofino, Rapallo, Santa Margherita e Genova. «Abbiamo collaborato molto bene con la produzione esecutiva che ha curato le riprese in Liguria. È stato creato ad hoc un team con oltre 25 tecnici e produttori di prim’ordine, affiancato da circa 40 ruoli, fra attori e comparse. Senza dimenticare l’apporto, in termini di indotto, costituito dall’ospitalità e dai servizi di supporto, come i noleggi e i trasporti. Tutti liguri al 100% – sottolinea Cristina Bolla -. E questo per noi è motivo di orgoglio: come GLFC siamo certamente entusiasti nel vedere al lavoro il nostro territorio con i suoi professionisti; peraltro con ottimi risultati, apprezzati tanto dal regista quanto dalla crew inglese che si è aggiunta alla produzione italiana». Quindi risultati importanti anche sotto il profilo delle ricadute economiche dirette e della creazione di lavoro per il tessuto produttivo locale.

Come consuetudine, ruolo strategico lo hanno avuto il dialogo con le istituzioni e le competenze di progettazione e “problem solving” di GLFC: «la nostra assistenza è stata quotidiana: giorno dopo giorno a gestire le evoluzioni del progetto e qualche “fuori programma” che ha aggiunto qualcosa in più alle scene – evidenzia Cristina Bolla -. Come sempre, la nostra struttura si è anche occupata di fornire alla produzione tutte le autorizzazioni necessarie, coordinandosi con i Comuni che ringraziamo molto per il sostegno, e con tanti altri Enti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle riprese».

“Hotel Portofino” è stato uno fra i progetti punta di Genova Liguria Film Commission per il 2021. Un anno record, che ha già visto sul nostro territorio la presenza di altre 5 serie TV: Sopravvissuti (Rodeo drive per Rai/ZDF/France Télévision), Blanca (Lux Vide per Rai Fiction), The Serpent Queen (Starz/Lionsgate), la seconda stagione di Petra (Cattleya per SKY), Blocco 181 (SKY Studio).

Di seguito la nota di Walter Iuzzolino (Eagle Eye Drama), ideatore produttore della serie tv Hotel Portofino:

La serie inglese Hotel Portofino nasce come il risultato di un dialogo e una attiva collaborazione tra la Genova Liguria Film Commission e la società di produzione inglese Eagle Eye Drama. In occasione della prima edizione del Digital Fiction Festival, a cui sono stato invitato in qualità di curatore, ho avuto occasione di conoscere Cristina Bolla e di approfondire il dialogo con la Film Commission.

In quell’occasione cominciammo a ragionare insieme su un progetto di serialità di ampio respiro, che potesse valorizzare l’importanza della Liguria nel contesto del panorama produttivo internazionale e che permettesse di gettare le basi per una collaborazione su lungo termine.

In questo senso, l’apporto di Genova Liguria Film Commission è stato fin dall’inizio molto significativo, non solo da un punto di vista logistico e organizzativo, ma prima di tutto da un punto di vista editoriale e creativo.

Presente come interlocutore attivo e appassionato fin dalle prime bozze della sceneggiatura e del concetto, GLFC ha aiutato il team creativo nel corso di molteplici fasi dello sviluppo del progetto – prima fra tutte quella dei sopralluoghi, in cui la Film Commission si è attivamente adoperata per suggerire e proporre numerose soluzioni e spunti creativi al team regista/produttore, che tornarono dal viaggio esplorativo in Liguria pieni di idee e di elementi che sono diventati parte integrante del setting della fiction. Iniziò in quel momento un rapporto molto stretto di forte sinergia creativa ed editoriale tra il team produttivo di Londra e quello della GLFC, rapporto che costituisce le fondamenta su cui abbiamo costruito le riprese.

Il principio alla base delle riprese in Liguria era semplice: massimizzare la visibilità della regione e renderla una colonna portante della fiction, senza peraltro creare eccessive difficoltà organizzative data la stagione turistica ancora molto attiva sul territorio. A questo scopo, produttore e regista in collaborazione con la GLFC hanno ideato e identificato una serie di ‘momenti chiave’ all’interno della fiction che potessero fornire delle autentiche ‘vignette’ e scorci di vita nella riviera ligure agli inizi del ‘900. Queste vignette verranno intercalate e intessute all’interno della storia – che narra le vicende di una famiglia inglese trasferitasi a Portofino nel 1926 per aprire un albergo – per ancorare ogni momento della serie al territorio, celebrandone la bellezza e l’unicità. Posizionati strategicamente su punti di forte impatto visivo, questi momenti narrativi forniranno il ‘branding’ alla serie.

