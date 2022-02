Chiavari: Ferden, "Case per sognare" al Tar contro il Comune - LevanteNews

“Case per sognare” interviene sul caso Ferden di Chiavari con una lettera di precisazioni pubblicata dal Secolo su una colonnina i cui riportiamo alcuni interessanti passaggi. Si evince che con una sentenza del Tar potrebbero essere costruiti i previsti appartamenti.

“La socie3tà ‘Case per sognare’ non è assolutamente di proprietà dell’assessore Bisso né da lui partecipata. Tale informazione è quindi destituita di qualsiasi fondamento”.

“L’incarico era stato assegnato dalla nostra società all’architetto Bisso dopo avere avuto dallo stesso rassicurazioni sul fatto che tale incarico non avrebbe determinato alcun conflitto o ingerenza con le attività e impegni politici e amministrativi ricoperti dallo stesso professionista nell’ambito del Comune di Chiavari”.

“Abbiamo in seguito appreso dai mezzi di stampa che l’architetto Bisso aveva unilateralmente interrotto il rapporto professionale con la nostra società”.

“La nostra società ritiene legittimamente di essere parte lesa nel contesto delle vicende, che attualmente coinvolgono Palazzo Ferden, sul quale abbiamo fatto un significativo investimento per la cui tutela siamo stati costretti ad avviare un procedimento davanti al Tar per ottenere la revoca del diniego comunicatoci dal Comune di Chiavari per il rilascio della Scia, provvedimento che riteniamo illegittimo e foriero di danni per la nostra società e ci riserviamo ogni ulteriore, opportuna iniziativa”.