Chiavari: avviata la canonizzazione di Albino Badinelli - LevanteNews

Nel pomeriggio si è svolta nella Cattedrale di N. S. dell’Orto la solenne celebrazione per la canonizzazione e beatificazione del carabiniere Albino Badinelli. Ha presieduto il vescovo diocesano mons. Giampio Devasini ed ha partecipato l’ordinario militare, arcivescovo Santo Marcianò. Sono intervenute autorità civili e militari: per nominarne alcune Ignazio Larussa, Silvia Stanig, Antonio Segalerba, Vittorio Mazza

Dopo il “Veni creator Spiritus”, don Luca Sardella ha letto una biografia del martire Albino Badinelli (19230- 1944) che ha concluso la propria vicenda terrena con le parole di Gesù sulla croce perdonando i suoi carnefici. Quindi è stato letto il brano di Vangelo (Giovanni 15, 9 – 17) dove si parla dell’amore al nemico. Mons. Giampio Devasini ha poi tenuto l’omelia incentrata sull’amore ai nemici che è tipico di Dio Padre e del Figlio Gesù. Questo tipo di amore, a cui siamo chiamati tutti, è l’unico modo per interrompere la catena dell’odio. Il comando che ci ha lasciato Cristo di amare i nemici non è sul piano sentimentale ma operativo. Il vescovo ha proseguito sottolineando che rinunciare a rendere male per male ma anzi considerare il nemico un fratello è possibile solo chiedendo a Dio luce e forza, quella forza che non sta nelle capacità umane.

Sono state quindi presentate le credenziali per iniziare il processo di canonizzazione. Si è insediato il tribunale i cui membri hanno prestato giuramento e sono stati letti i verbali della seduta. Fra i postulatori ci sono mons. Enrico Bacigalupo e l’avvocato Nicola Orecchia.

L’ordinario militare mons. Sato Marcianò ha ringraziato, anche a nome dell’Arma dei Carabinieri, per l’onore riservato ad un militare che con la sua testimonianza ha additato la via della pace. la guerra è infatti un ritorno al passato e un modo per peggiorare il mondo in cui viviamo. Anche il vescovo Devasini, prima di impartire la solenne benedizione, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla beatificazione di Albino Badinelli.