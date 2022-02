Camogli: "L'eventuale demolizione riguarda la piana A" - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli



In merito al vostro articolo che riporta informazioni prive di fondamento dal titolo “Camogli: loculi svuotati e intonacati, ora bisogna demolirli” precisiamo che l’autore ha erroneamente indicato i loculi svuotati e tamponati come da demolire sulla base di personali e discutibili deduzioni. Gli interventi, eseguiti per ragioni di sicurezza e decoro, sono stati effettuati su loculi delle piane C, E e G mentre l’eventuale demolizione, peraltro nemmeno certa ma da valutare a fine perizia, riguarderebbe invece altri loculi e ossari vuoti in piana A.

Sarebbe quindi auspicabile che invece di diffondere mere supposizioni personali o avanzare illazioni ci si documentasse prima di scrivere.