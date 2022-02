Dopo il brutto stop contro la Lucchese in settimana, i biancocelesti tornano in campo in cerca di riscatto. L’Entella sarà impegnata domenica alle 14.30 sul campo della Vis Pesaro.

Per l’occasione è stato designato il Sig. Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato da Simone Piazzini (Prato) e Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2). Il quarto ufficiale di gara sarà Deborah Bianchi della sezione di Prato.