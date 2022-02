Sori: ripascimento spiaggia, cambia la circolazione e la sosta in alcune vie - LevanteNews

Dal comune di Sori

A partire da lunedì 28/02/2022, e per tutta la durata dei lavori, temporanea modifica della disciplina della circolazione e della sosta veicolare di un tratto delle vie del centro cittadino, al fine di consentire il transito in sicurezza degli autocarri addetti al trasporto di materiale inerte destinato al ripascimento della spiaggia.

ORD. N. 1 DEL 24/02/2022

SETTORE: Area Vigilanza

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI FERMATA PERMANENTE 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN P.ZZA IV NOVEMBRE, P.ZZA COLOMBO, VIA ROMA, VIA COMBATTENTI ALLEATI, P.ZZA GHIO, VIA ANDORRA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO SUL PONTE FRA P.ZZA GHIO E VIA ANDORRA

Il Responsabile dell’Area Vigilanza Comm. Capo Alfredo Rucher ORDINA:

Nella piazza IV Novembre, nei parcheggi a pagamento delimitati da segnaletica orizzontale di colore blu, negli ultimi quattro posteggi tracciati al centro piazza sul lato levante immediatamente prima del ponte carrabile Martiri delle Foibe, il divieto di sosta e di fermata con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti, e conseguente occupazione suolo, da parte della ditta “ZETA S.r.l.” esecutrice dei lavori, come meglio individuato dalla stessa ditta;

Nella piazza Colombo, nei posteggi autorizzati al centro piazza, il divieto di sosta e di fermata con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti, e conseguente occupazione suolo da parte della ditta “ZETA S.r.l.” esecutrice dei lavori, di sei posteggi auto individuati nei primi tre posti a mare sia a levante che a ponente della tracciatura, oltre ai due parcheggi riservati a persone diversamente abili individuati uno posto a sinistra immediatamente prima dell’accesso alla via Roma pedonale e l’altro in prossimità della scaletta che adduce a via Genova. Detti parcheggi dovranno essere ricollocati nelle immediate vicinanze a seguito di valutazione da parte della Polizia Locale;

Nella Via Roma, all’altezza del giardino con il passo carrabile attiguo all’edificio della “Società Operaia di Mutuo Soccorso” e fino all’altezza del civico 25, gli stalli di sosta dovranno essere posizionati in maniera longitudinale rispetto al margine sinistro della carreggiata; dal civico 25 e fino al civico 10, divieto di sosta e di fermata con la rimozione coatta per tutti i veicoli (tutti i motocicli ed il primo parcheggio autovetture) e delimitato con la segnaletica meglio individuata dalla ditta; all’altezza del civico 4, per una lunghezza di mt. 5, sul lato sinistro, divieto di sosta e di fermata con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti. Anche questa area dovrà essere delimitata con segnaletica;

Nella via Combattenti Alleati, dal termine dell’isola ecologica posta sul lato sinistro della carreggiata, ove vi è tracciato un posteggio motocicli, e fino all’altezza del vicolo di accesso alla Biblioteca Comunale “Italo Calvino”, divieto di sosta e di fermata con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti. Anche questa area dovrà essere delimitata con segnaletica;

Sul Ponte fra piazza Ghio e via Andorra è istituito il senso unico di marcia da levante a ponente reso noto, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da adeguata segnaletica a norma del Codice della Strada;

In Piazza Ghio il posteggio riservato alle persone diversamente abili verrà soppresso e ricollocato nelle vicinanze a seguito di valutazione da parte della Polizia Locale;

Nella via Andorra verranno soppressi i seguenti posteggi posti lato mare del ponte che la congiunge con piazza Ghio:

• il posteggio longitudinale riservato alle persone diversamente abili generico;

• il posteggio longitudinale delimitato da segnaletica orizzontale di colore bianco;

• il posteggio a spina di pesce riservato alle persone diversamente abili un tempo riservato;

• il posteggio a spina di pesce delimitato da segnaletica orizzontale di colore bianco.

Un posteggio riservato a persone diversamente abili dovrà essere riposizionato nella stessa via Andorra a monte del ponte fronte Ufficio Postale, riducendo il posteggio riservato ai bus.

È consentito il transito nella via Roma nella zona pedonale a tutti i veicoli afferenti al cantiere, con obbligo, durante il transito degli autocarri, sia in marcia normale che in retromarcia, di utilizzo di un numero adeguato di movieri.