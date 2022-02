Sestri: "Ospedale e Villa Laura valorizzati grazie al piano rigenerazione" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“Ho accolto molto positivamente la notizia, comunicata quest’oggi in Commissione Salute dal presidente Toti, della scelta dell’ospedale di Sestri Levante e di Villa Laura quali strutture al centro degli investimenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la realizzazione di una Casa di Comunità, di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale. E’ una decisione importante per tutta la Val Petronio e spero possa trovare presto attuazione concreta, per traguardare quel rafforzamento della medicina territoriale da tutti auspicato e che rappresenta, oltre che una necessità, la vera sfida che abbiamo di fronte per rendere la nostra sanità più efficiente e più vicina alle esigenze dei cittadini”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

“Il quadro progettuale presentato oggi in Commissione dal presidente Toti – prosegue Muzio – è nel suo complesso positivo per quanto riguarda il Tigullio, con altre due Case di Comunità che troveranno spazio rispettivamente presso l’ospedale di Rapallo e nel polo sanitario di Chiavari, un altro Ospedale di Comunità presso il nosocomio di Rapallo e un’altra Centrale Operativa Territoriale presso il polo di Chiavari”.

“Questo pomeriggio ho però evidenziato, intervenendo in Commissione, la mancanza di una previsione specifica per le strutture dell’entroterra. A tal proposito ho chiesto al presidente Toti di fare una riflessione sulle potenzialità dell’ospedaletto di Cicagna, che rappresenta un presidio di grande importanza per la Val Fontanabuona e per le vallate limitrofe. Auspico che nelle more dei progetti collegati del PNRR in materia di Sanità questa struttura riceva l’attenzione che merita”, conclude il capogruppo di Forza Italia.