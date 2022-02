Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Questa mattina la sindaca ha appeso la bandiera della pace a una finestra del palazzo comunale. Un gesto simbolico che ci unisce e che aggiunge la nostra al coro di voci che chiedono la fine degli attacchi e la ripresa del dialogo.

Il confronto democratico è la sola via possibile: se questa strada non viene percorsa le conseguenze di questa guerra per tutta l’Europa sarebbero gravissime.