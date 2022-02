RASSEGNA STAMPA. Licenziamenti ASL-4, mercoledì un confronto - LevanteNews

Oggi, venerdì 25 febbraio, auguri a Nestore. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Acqua lontana non spegne il fuoco”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: contratti in scadenza all’Asl-4, mercoledì confronto tra sindacati e Markas. Pianeta covid: “Mentre ovunque si va dicendo che la pandemia decresce, nell’Asl 4 ieri ancora 164 nuovi contagi; le persone ricoverate sono 22”; “La pandemia ha colpito duro i più giovani, tra gli under 14 aumentano le dipendenze”; “Campagna vaccinale, oggi vertice a Chiavari”; “Lavori al Ferriere, Lumarzo passa alla’Asl-4”; “Sarà un segnale di ripresa potersi sedere nei dehors senza green pass”. Ucraina invasa: “Parlano le armi studenti sgomenti”; Cartelli sui balconi dell’Istituto comprensivo a Rapallo “No alla violenza”; “Ore di angoscia per gli ucraini nel Tigullio”; “Noi di Donetsk ci sentiamo russi”.

Sestri Levante: il progetto Andersen procede a vele spiegate. Chiavari: lunedì Consiglio comunale, si parla di incompatibilità. Chiavari: scritte no-vax contro hub vaccinale, Camera Lavoro-Cgil, Pd, cantiere scuola Mazzini. Chiavari: edili riuniti in assemblea. Zoagli: via il semaforo sulla via Aurelia dopo due anni di disagi.

Rapallo: ex postino a Santa di 69 anni, precipita e muore durante un’escursione. Rapallo: 4.000 stranieri nella città multietnica.

Lumarzo: chiusure notturne in A-12, arriva l’agenda dettagliata.