A Pieve Ligure, i carabinieri della locale Stazione, al termine di una specifica attività di monitoraggio, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi ed omessa custodia di armi un 65enne genovese. L’uomo è stato trovato in possesso di un fucile Beretta mai denunciato ma contestualmente privo di altro fucile, regolarmente denunciato, che avrebbe dovuto detenere e custodire.